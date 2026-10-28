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Za normalizace ho prodávali v každých domácích potřebách, dnes za něj sběratelé platí i 1 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ranní káva, čaj ke svačině, kakao pro děti před školou. To všechno […]
Za normalizace ho prodávali v každých domácích potřebách, dnes za něj sběratelé platí i 1 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.10.2026 06:50
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