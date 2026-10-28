Poláci si připlatí za svoz odpadu. Zdražování podle měst způsobují i zálohované lahve a plechovky

Spousta měst musela udělat nepopulární krok. Zdražit svoz odpadu. Obyvatelé tak od následujícího roku budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Úřady však vysvětlují, proč současné ceny nestačí. Poukazují nejen na rostoucí náklady na svoz, ale také na stávající systém záloh.
Pro některé rodiny pochopitelně může být tato změna nepříjemná. Zasáhne totiž do rodinného rozpočtu. Osobně chápu, že zdražování je nutné, ale příjemné mi to také není. Kvůli zvýšené ceně se s rodinou budeme muset omezit jinde. Samozřejmě je to proto, že svoz odpadu není to jediné, co se zdražuje.
Stále nepokryjí náklady
Jednou z obcí, která se rozhodla změnit své poplatky, je Pułtusk. Podle portálu pultusk.news místní zastupitelé schválili usnesení, kterým se zvyšuje poplatek za tříděný odpad z 35 PLN na 37 PLN na osobu a měsíc. Nové poplatky vstoupí v platnost 1. února 2027. Nicméně zastupitelé se také zmínili, že ani po zdražení nebude stávající systém udržitelný. Odhady totiž hovoří o tom, že pro plné pokrytí všech nákladů by poplatek musel být ještě o 8 PLN vyšší.
Stále více odpadu
Obyvatelé obce Dukla si také připlatí. Místo 24 zlotých budou platit 29 zlotých na osobu a měsíc. V této obci jde o první změnu za posledních šest let. Během té doby výrazně vzrostly náklady na práci, ale také dopravu a nakládání s odpady. Obec však upozorňuje, že vyváží také stále více odpadu.
Ještě vyšší cena
Zdražovat se bude prakticky všude. Ceny se však napříč obcemi výrazně liší. Například obecní rada Rajcza zdražila o 5 zlotých. Pro místní to však znamená, že budou od nového roku za svoz odpadu platit 50 zlotých za osobu a měsíc. I v této obci poukazují na to, že zvyšování ceny je ve své podstatě také daň za to, že lidé mají problém s řádným tříděním odpadu.
Bouřlivá diskuze
Vraťme se však do obce Pułtusk. Zvýšení poplatků tu předcházela opravdu bouřlivá diskuze. „ Toto je velmi obtížné usnesení a obtížné rozhodnutí. Navrhuji toto usnesení, protože podle mých zjištění se domnívám, že zvyšování by mělo být systematické a nemělo by zatěžovat rozpočty obyvatel. Tato částka nám ušetří půl milionu, ale stále to nestačí. Museli bychom zaplatit o 10 zlotých více, aby se systém vyrovnal, což znamená, že bychom platili 45 zlotých. Abychom se vyhnuli placení více, mohli bychom se zaměřit na investice, opravy silnic a průběžný chod místní samosprávy,“ řekla na zasedání starostka Beata Jóźwiak.
Zastupitelé obce hovořili také o tom, zda by nebylo vhodné zavést pokuty za to, když budou lidé špatně třídit. Protože pokud se jim nic nestane, nebudou mít důvod se v třídění polepšit. Osobně si myslím, že pokuty za špatné třídění by byly dobrý systém. Samozřejmě by bylo vhodné poprvé občany jen upozornit. Pokutu bych udělila až po prvním vstřícném pokárání. Třídit má smysl. A není to nic složitého.
Zdroje článku: www.gazetaprawna.pl, pultusk24.pl, www.portalsamorzadowy.pl, www.storicko.cz