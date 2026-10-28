Meteorologové už mají předpověď do konce roku 2026. To, co se stane v zimě tu nebylo už 75 let

Škrabku na zamrzlá okna auta letos možná vytáhnete později než obvykle. Dlouhodobé výpočty evropských i amerických meteorologů ukazují pro zbytek roku stejným směrem. V pozadí přitom stojí oceán, který se rozpálil tak, jak to záznamy od poloviny minulého století nepamatují.
Listopad: sychravo a větrno
Střední Evropa má mít podle sezonního modelu ECMWF listopad teplotně normální, místy i o něco teplejší. Čekat lze spíš šedivé dny s větrem a mokrem. Trvalejší mráz se ve zveřejněných výhledech pro tento měsíc neobjevuje.
Prosinec: vrchol, jaký záznamy za 75 let neznají
Na prosinec připadne podle Světové meteorologické organizace vrchol letošního El Niña. Tímto jménem meteorologové označují ohřátí povrchu Pacifiku podél rovníku, které se v nepravidelných odstupech opakuje a mění proudění vzduchu po celé planetě. Odchylka teploty moře v hlavní sledované oblasti má v průměru za říjen až prosinec dosáhnout zhruba 3,7 °C. Dosavadní rekord přitom činil 2,6 °C a pochází ze zimy 2015/2016.
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Podobně to vidí americký úřad NOAA. Jeho předpovědní centrum v říjnu odhadlo, že průměr za poslední čtvrtletí roku s 83procentní pravděpodobností vystoupá nad maximum celé řady vedené od roku 1950, která pokrývá přes 75 let pozorování. Japonská meteorologická agentura už ve vlastní řadě rekord zapsala, protože zářijová odchylka v její oblasti měření předstihla i hodnotu z prosince 1997.
Co hlásí jednotlivé instituce:
Instituce Výhled nebo zjištění Srovnání NOAA (americký úřad) pravděpodobnost rekordního průměru za říjen až prosinec: 83 % řada vedená od roku 1950 Světová meteorologická organizace vrchol kolem prosince, odchylka teploty moře za říjen až prosinec v průměru zhruba 3,7 °C dosavadní rekord 2,6 °C ze zimy 2015/2016 Japonská meteorologická agentura zářijová odchylka v její oblasti měření je novým rekordem agentury předstihla hodnotu z prosince 1997
Pro Česko z toho plyne hlavně mírný konec roku. Souvislou sněhovou pokrývku v nížinách prosinec podle odhadů nejspíš nepřinese a případné sněžení má být jen slabé. Program Copernicus odhadl už v srpnu pravděpodobnost teplejšího období od listopadu do ledna pro Česko na 70 až 90 procent.
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Polárním vírem meteorologové myslí pás silných západních větrů, který v zimě obtáčí severní polokouli až do výšky kolem 50 kilometrů a brání mrazivému vzduchu odtéct k jihu. Podle říjnových map ECMWF má na sklonku prosince začít polevovat.
Oslabený vír otevírá arktickému vzduchu cestu dál na jih. Data z dřívějších zim ukazují, že v měsíci po zeslabení víru se ve střední Evropě chladné počasí vyskytovalo častěji. Letos ale může mít poslední slovo El Niño, které nad severní polokoulí rozmisťuje tlakové výše a níže po svém a mrazivý vzduch umí poslat jinam.
Teplou sezonu tak klidně může přerušit několik mrazivých nocí, které se v měsíčním průměru snadno ztratí. Jestli taková vlna skutečně přijde, ukážou teprve výpočty na nejbližší týdny.
Přečtěte si také: Ani Slovensko, ani Maďarsko. Češi objevili tyhle zapadlé lázně 10 minut od hranic, kde jsou ceny jako před 7 lety Oslabený polární vír může i do jinak teplé zimy přivést několik mrazivých nocí. Ilustrační foto. Zdroj: Jan Valečka / Unsplash. Proč meteorologové nesázejí na jistotu
V Severní Americe El Niño řídí zimní počasí téměř napřímo, a sezonní výhledy tam proto vycházejí spolehlivěji. Střední Evropa leží od Pacifiku daleko a průběh její zimy víc určují tlakové výše a níže nad Atlantikem, které umí vliv tropů přebít.
Velmi silných epizod El Niña zaznamenali meteorologové od poloviny minulého století jen několik. Naposledy se tak silný jev vyskytl v sezoně 2015/2016 a pražské Klementinum za tehdejší zimu zapsalo průměrnou teplotu 4,9 °C. Teplejších zim má tamní řada, sahající do roku 1775, jen málo. Zda se letos podobné číslo zopakuje, zatím nikdo neví.
Na horách rozhodne nadmořská výška
Sněhová nadílka se letos bude dělit podle výšky. Srážek by podle modelů mělo být spíš nadprůměrně, o což se postará vlhké západní proudění od Atlantiku. Mimo hory z nich ale většinou bude déšť, protože v nížinách a středních polohách bude na sníh příliš teplo.
Přečtěte si také: Konec těžkých karavanů: Tenhle přívěs váží jen 280 kg a v kempu z něj vyroste ložnice Většina evropských lyžařských středisek může mít podle říjnových map ECMWF méně přírodního sněhu, lepší vyhlídky mají Alpy nad zhruba 1 800 až 2 000 metry. Ilustrační foto. Zdroj: Lukas Seitz / Unsplash.
Lyžařským střediskům ve většině Evropy slibují říjnové mapy ECMWF spíš skromnější přírodní sníh. Lepší vyhlídky mají severní země a Alpy nad zhruba 1 800 až 2 000 metry, kde může nasněžit i víc než obvykle.
Zdroje: https://wmo.int/node/39069, https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml, https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-2026-2027-forecast-october-update-colder-snowier-shift-super-el-nino-polar-vortex-united-states-canada-europe-fa/, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800, https://www.denik.cz/pocasi/predpoved-pocasi-podzim-zima-2026/, https://www.natureworldnews.com/articles/73518/20261013/japans-weather-agency-says-el-nino-now-strongest-it-has-recorded-topping-december-1997-noaa.htm, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3449980-letosni-zima-patrila-k-nejteplejsim-v-dejinach, https://www.meteocentrum.cz/zpravy/26093000-el-nino-miri-k-historicke-sile-jestli-to-znamena-teplou-zimu-v-evrope-neni-tak-jednoduche
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