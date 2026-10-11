VC Singapuru: Max Verstappen dominoval, Ferrari pokazilo strategii

Živý přenos
Maxe Verstappena s Red Bullem čeká 250. společný závod.
Congratulations, Max!!
#F1 #SingaporeGP https://t.co/AxSxa80w6P
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
V Singapuru bylo 30 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 44 °C.
A dazzling sight in the night sky ✨
The 2026 Singapore Grand Prix is next
#F1 #SingaporeGP https://t.co/qS4QN4z3ug
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Z boxů startovali Fernando Alonso, Lance Stroll a Isack Hadjar. Z top 10 nasadili středně tvrdou sadu pneumatik Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Arvid Lindblad a Nico Hülkenberg. Zbytek jezdců obulo softy.
The formation lap begins
#F1 #SingaporeGP https://t.co/C8BV0U7nOd
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Start
Start měl sice lepší Charles Leclerc, ale Max Verstappen dokázal do první zatáčky udržet vedení před oběma piloty Ferrari.
Verstappen Leclerc
WATCH THE RACE START
#F1 #SingaporeGP https://t.co/I9ce7zBGsD
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
První kolo se obešlo bez jakéhokoliv incidentu.
2. kolo
Charles Leclerc se dokázal držet nalepený na zadním křídle Maxe Verstappena.
Onboard with Max as the two Ferrari’s give chase
TOP 5
Verstappen
Leclerc
Hamilton
Antonelli
Norris
#F1 #SingaporeGP | LAP 2/62 https://t.co/GaXIYgg6GF
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
3. kolo
Monačan byl prozatím stále v závěsu vedoucího Red Bullu. Třetí Lewis Hamilton byl na rozestupu jedné sekundy.
5. kolo
Max Verstappen udržoval náskok na Charlese Leclerca kolem 8 desetin sekundy.
George Russell byl už patnáctý po startu ze zadních pozic.
7. kolo
Max Verstappen dokázal poodjet na více než 1 sekundu.
8. kolo
Gabriel Bortoleto odstavil svůj monopost na výjezdu z boxové uličky. Odešla mu převodovka. Byl aktivován virtuální safety car.
Bortoleto has parked up by the pit lane exit
„Gearbox has gone“
VIRTUAL SAFETY CAR
#F1 #SingaporeGP | LAP 8/62 https://t.co/FEUeVbRHFa
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
9. kolo
Po odtlačení monopostu Audi do boxů maršály, skončil virtuální safety car a znovu se závodilo.
10. kolo
Charles Leclerc byl opět nalepený na zadním křídle Maxe Verstappena. Třetí Lewis Hamilton ztrácel přes 3 sekundy. Zároveň byla uzavřena boxová ulička kvůli hašení monopostu Audi.
We’re back racing again, and Charles is keeping the pressure on Max in the battle at the front
#F1 #SingaporeGP | LAP 10/62 https://t.co/ObXoDvidT2
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
12. kolo
Charles Leclerc informoval tým, že preferuje plán C a opak toho, co udělá Red Bull.
14. kolo
Prozatím se vyčkávalo, kdo jako první zamíří do boxů. Charles Leclerc aktuálně ztrácel 2,5 sekundy na vedoucího Maxe Verstappena.
17. kolo
Lewis Hamilton byl dotázán, jestli dokáže zrychlit. Brit odpověděl negativně a Ferrari mu nařídilo, že přechází na plán B.
Hamilton is still under pressure
#F1 #SingaporeGP | LAP 16/62 https://t.co/h5BDkzHJ6V
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
19. kolo
Na začátku kola zamířil do boxů Lewis Hamilton, obul softy a vrátil se na sedmou pozici. Stavěl jako první pilot z celého startovního pole.
Hamilton pits from P3
On go the soft tyres and he’s back out on track in P7
#F1 #SingaporeGP | LAP 19/62 https://t.co/924wM4vBCw
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
20. kolo
Na zastávku Lewise Hamiltona nikdo nereagoval ze špičky. Mezitím Charles Leclerc už ztrácel 5,6 sekundy na vedoucího Maxe Verstappena.
21. kolo
Lewis Hamilton předjel Liama Lawsona a posunul se na šestou pozici. Před sebou měl čerstvý vzduch, protože Oscar Piastri byl předním o 20 sekund.
Lewis is finding more pace on the soft tyres
He’s got past Lawson and up to P6
#F1 #SingaporeGP | LAP 21/62 https://t.co/qsb7jjL2F3
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
23. kolo
Max Verstappen udržoval náskok, několik jezdců na softech dostali informaci, že mají počítat s 10 koly navíc na dané sadě pneumatik. Na konci kola zamířil do boxů Andrea Kimi Antonelli, obul středně tvrdou sadu pneumatik a vrátil se za Lewise Hamiltona na šestou pozici.
Antonelli pits, switches to mediums
Crucially he comes back out on track in P6 behind Hamilton
#F1 #SingaporeGP | LAP 24/62 https://t.co/3s6n6ASbAN
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
24. kolo
K mechanikům zamířil Charles Leclerc, který se už trápil na softech. Monačan obul středně tvrdou sadu pneumatik, lehce pomalejší zastávka v boxech, ale vrátil se těsně před Lewise Hamiltona na čtvrtou pozici.
In comes Charles for fresh rubber – the mediums go on
Leclerc rejoins the track just in front of team mate Hamilton
TOP 6
Verstappen
Norris
Piastri
Leclerc
Hamilton
Antonelli
#F1 #SingaporeGP | LAP 25/62 https://t.co/4aKhsmtwFH
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
27. kolo
Lewis Hamilton informoval tým, že ztratil 2 sekundy za Charlesem Leclercem. Dokáže Ferrari nařídit týmovou strategii?
29. kolo
Lewis Hamilton opět zkoušel týmovou režii, prozatím neúspěšně.
31. kolo
Žluté vlajky! Franco Colapinto byl ve výběhové zóně v zatáčce číslo 7. Nakonec Argentinec dokázal zajet za bariéry a závod pro něj skončil.
The yellow flags are out as Colapinto parks up down the runoff at Turn 7
#F1 #SingaporeGP | LAP 31/62 https://t.co/mcJik3CMG0
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
32. kolo
Na konci kola zamířil do boxů Max Verstappen, obul mediumky a vrátil se pohodlně zpátky do vedení, protože k mechanikům zajel i Lando Norris.
Our race leader pits
Verstappen switches to mediums and returns to the track in P1
#F1 #SingaporeGP | LAP 33/62 https://t.co/2EIXz75MAx
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
33. kolo
Pořadí: Verstappen, Piastri, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Bearman, Russell, Lawson a Hülkenberg.
Na konci kola byl v boxech Oscar Piastri, zastávka v boxech byla přes 4 sekundy a vrátil se na šestou pozici za Landem Norrisem. V boxech taktéž byli jezdce ze středu pole.
36. kolo
Z top 10 nestavěl jen sedmý George Russell, který jel na opačné strategii a probojovával se z konce pole.
37. kolo
Andrea Kimi Antonelli dostal černobílou vlajku, která znamenala poslední varování ohledně traťových limitů. Stejné varování následně dostal i Lance Stroll.
Antonelli’s exceeded tracks twice already
This is the third time…
#F1 #SingaporeGP | LAP 36/62 https://t.co/H9rWGnyvuG
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
39. kolo
Žluté vlajky. Lance Stroll v zatáčce číslo 15 odstavil svůj monopost. Aktivován virtuální safety car. Kanaďan měl problém s brzdami.
A clutch issue has ended Stroll’s race ❌
VIRTUAL SAFETY CAR
#F1 #SingaporeGP | LAP 39/62 https://t.co/eXQcCGYcPw
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Na konci kola zamířil do boxů Charles Leclerc a Andrea Kimi Antonelli. Oba obuli softy. Na trati zůstal Lewis Hamilton.
40. kolo
Virtuální safety car skončil přesně v době, kdy zajel do boxů George Russell. Brit se vrátil na desátou pozici.
41. kolo
Pořadí: Verstappen (mediumky), Hamilton (softy), Leclerc (softy), Norris (mediumky), Antonelli (softy), Piastri (mediumky).
42. kolo
Do boxů zajel Oscar Piastri, obul softy a neztratil pozici. Pilot McLarenu stavěl kvůli pomalému defektu na předním pravém kole.
44. kolo
Max Verstappen měl náskok 12 sekund na druhého Lewise Hamiltona. Ferrari řešilo, jestli provede týmovou strategii ve prospěch Charlese Leclerca.
46. kolo
Charles Leclerc byl nalepený na zadním křídle Lewise Hamiltona a následně Monačan předjel Brita. Ztráta na vedoucího Maxe Verstappena byla 15 sekund.
And there we go… Leclerc goes through and is set free to chase Verstappen who is 15 seconds up the road
#F1 #SingaporeGP | LAP 46/62 https://t.co/lszbVecsNm
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
47. kolo
Singapur opět dokazoval, že pozice na trati je všechno. George Russell byl rychlejší než Pierre Gasly, ale prozatím ho nedokázal předjet.
48. kolo
Pilot Mercedesu ztratil zhruba 1,5 kola za monopostem Alpine.
50. kolo
Lewis Hamilton se trápil na starých softech a už ho dojížděl Lando Norris.
52. kolo
Max Verstappen udělal menší chybu na hlavní rovince a hned se snížil rozdíl mezi ním a Charlesem Leclercem. Aktuálně to bylo 10 sekund.
Max Verstappen měl problém s vysílačkou, tak jeho inženýr musel být kreativní a Nizozemec dostal možnost, jestli by chtěl stavět, kdyby vyjel safety car. A dorozumívání bylo jen, že zapnout vysílačku nebo být potichu.
53. kolo
Na zadním křídle Lewise Hamiltona byl nalepený Lando Norris a Andrea Kimi Antonelli.
Norris is closing in on a podium
He’s all over Hamilton!
#F1 #SingaporeGP | LAP 53/62 https://t.co/3eROvqVLbE
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Lando Norris zaútočil do 16. zatáčky, ale pilot Ferrari prozatím odolal.
54. kolo
Opět platilo přísloví, dva se perou, třetí se směje. Andrea Kimi Antonelli totiž předjel Landa Norrise. Zároveň Lewis Hamilton byl vyšetřován za opuštění tratě v první zatáčce.
Hamilton’s runs wide at Turn 1 under pressure from Norris
Antonelli then bears down on Norris and gets past to take P4
#F1 #SingaporeGP | LAP 54/62 https://t.co/NYaHV3Xgr9
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Andrea Kimi Antonelli neztrácel čas a posunul se na třetí pozici. Ferrari s Lewisem Hamiltonem prokaučovalo strategii.
55. kolo
Lewis Hamilton ztratil další pozici, tentokráte ve prospěch Landa Norrise.
57. kolo
Max Verstappen stále držel náskok přes 9 sekund na druhého Charlese Leclerca.
58. kolo
Lewis Hamilton vyvázl bez trestu za opuštění tratě.
60. kolo
Max Verstappen si jede bezpečně pro výhru.
The finish line is in sight for Max
#F1 #SingaporeGP | LAP 60/62 https://t.co/aFy7nNz3CM
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
61. kolo
Lewis Hamilton se musel bránit dotírajícímu Oscaru Piastrovi. Pilot McLarenu ale dokázal najít prostor a předjel sedminásobného mistra světa.
Battle for P5 ⚔️
Piastri is trying everything to get past Hamilton
#F1 #SingaporeGP | LAP 61/62 https://t.co/2vBcEK577l
— Formula 1 (@F1) October 11, 2026
Cíl
Vítězem se stal Max Verstappen, který v Singapuru naprosto dominoval. Druhý skončil Charles Leclerc a třetí skončil Andrea Kimi Antonelli.