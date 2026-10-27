Wolff se zastal Russella po tvrdé kritice od Marka

Šéf týmu Mercedes F1 Toto Wolff odmítl tvrzení bývalého poradce Red Bullu Helmuta Marka, že pro George Russella už není cesty zpět poté, co ho Andrea Kimi Antonelli porazil v boji o mistrovský titul.
Antonelli by měl být korunován v nadcházející Velké ceně Mexika, pokud výjimečné okolnosti jeho korunovaci neodloží o jeden týden.
Vzhledem k tomu, že se Mercedes dostal do čela díky zcela novým pravidlům pro rok 2026, poskytlo to dlouholetému jezdci Mercedesu Russellovi jedinečnou šanci bojovat o mistrovský titul, ale Brit byl do značné míry zastíněn svým méně zkušeným týmovým kolegou, který na začátku roku vyhrál pět závodů v řadě a ujal se vedení v celkovém pořadí.
Russell se po letní přestávce krátce vrátil do formy, ale kvůli kombinaci potíží s řízením nových vozů a smůly s jejich spolehlivostí se nikdy nezdálo, že by 28letý jezdec mohl Antonelliho porazit, a nyní mu hrozí, že o druhé místo přijde ve prospěch Lewise Hamiltona z Ferrari.
Komentátor Sky Germany a bývalý poradce Red Bullu Helmut Marko, který tým opustil na konci loňského roku, se domnívá, že pro Russella už není cesty zpět po porážce od jeho dvacetiletého týmového kolegy.
„Russell už není jezdcem číslo jedna,“ řekl Marko poté, co Antonelli vybojoval své deváté vítězství sezóny na Velké ceně Spojených států v Austinu, zatímco Russell dojel na osmém místě.
„Antonelli mu tuto pozici zcela jasně sebral. Pochybuji, že bude mít ještě někdy šanci na mistrovský titul nebo že mu někde udělí status jedničky.“
Po závodě Wolff Markovy komentáře odmítl a trval na tom, že s čistým štítem a vozem, který lépe vyhovuje jeho stylu jízdy, může Russell stále bojovat o mistrovství světa.
„Helmut je můj rakouský ne zrovna kamarád, ale respektuji jeho názor,“ řekl Wolff. „Myslím si však, že se v případě George mýlí. George má všechny schopnosti. Myslím, že mu ten vůz prostě nesedí. Myslím, že na začátku sezóny je možná těžké vyrovnat se se situací, kdy máte pocit, že tohle je váš rok, a pak máte na druhé straně toho zázračného kluka, který vám to začíná postupně ukrajovat.“
„A věřím, že v nové sezóně, pokud Georgovi poskytneme rychlý vůz, má absolutně vše, co je potřeba k zisku mistrovského titulu. Myslím si tedy, že je trochu příliš zjednodušující říkat: ‚Zapomeňme na všechny ty roky, kdy vyhrával ve F2 a F3, na jeho nováčkovské sezóny a na dva po sobě jdoucí tituly mistra Evropy v motokárách‘.. To všechno totiž stále platí.“
Antonelli vstupuje do víkendového závodu v Mexiku s náskokem 123 bodů před Russellem. Celkově je v posledních 5 závodech sezóny k dispozici 125 bodů. Pokud se Russellovi podaří zvítězit na okruhu Autodromo Hermanos Rodriguez, bude Antonellimu stačit deváté místo, aby se stal nejmladším mistrem světa v historii F1. Pokud zvítězí Hamilton, stačil by 20letému jezdci jediný bod za desáté místo.