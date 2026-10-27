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Wolff se zastal Russella po tvrdé kritice od Marka

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Toto Wolff odmítl tvrzení Helmuta Marka, podle něhož už George Russell po porážce od týmového kolegy Andrey Kimiho Antonelliho nemá šanci bojovat o titul mistra světa. Šéf Mercedesu věří, že Brit může v budoucnu uspět, pokud dostane vůz, který mu bude lépe vyhovovat.
Wolff se zastal Russella po tvrdé kritice od Marka

Wolff se zastal Russella po tvrdé kritice od Marka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 20:40

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