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Končí vám smlouva na elektřinu? ČEZ, E.ON i PRE zdražily nové fixace i o 10 %

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Kdo se chystá podepsat novou smlouvu na elektřinu, narazí na jiné ceny než ještě v létě. Velcí dodavatelé...
Končí vám smlouva na elektřinu? ČEZ, E.ON i PRE zdražily nové fixace i o 10 %

Končí vám smlouva na elektřinu? ČEZ, E.ON i PRE zdražily nové fixace i o 10 %

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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