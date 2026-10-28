Končí vám smlouva na elektřinu? ČEZ, E.ON i PRE zdražily nové fixace i o 10 %

Kdo se chystá podepsat novou smlouvu na elektřinu, narazí na jiné ceny než ještě v létě. Velcí dodavatelé během posledních týdnů přepsali ceníky pro nově uzavírané fixace a výhodné letní nabídky z nich zmizely. Nejvíc to pocítí domácnosti, kterým se blíží konec závazku.
Prodloužení smlouvy stojí za kontrolu
Smlouva s pevnou cenou se po skončení fixace obvykle sama obnoví na další období. Dodavatel do ní dosadí novou cenu, která odráží dnešní stav trhu, a zbytek podmínek většinou nechá beze změny. Nabídka, kterou zákazník dostane k prodloužení, navíc nemusí být tím nejlevnějším, co tentýž dodavatel dává novým zájemcům.
Na rozhodnutí přitom nemáte neomezený čas. Podle energetického zákona musí dodavatel novou cenu a podmínky oznámit nejpozději 30 dní před koncem závazku a prodloužení můžete bez postihu odmítnout výpovědí až do dvacátého dne před koncem fixace. Kdo tento termín zmešká, zůstane u ceny, kterou mu dodavatel sám navrhl.
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Jako měřítko poslouží takzvané indikativní pásmo nabídkových cen, které Energetický regulační úřad (ERÚ) aktualizuje jednou měsíčně. Ukazuje, kolik by při dnešních burzovních cenách měla stát obchodní část ceny u ročních, dvouletých a tříletých fixací. Nabídku, která se do pásma vejde, hodnotí ERÚ jako férovou. Vyšší cena je signál, že je čas zavolat dodavateli kvůli slevě, případně prověřit konkurenci.
Mezi zářím a říjnem 2026 se pásmo u elektřiny výrazně posunulo nahoru. Podle ERÚ obchodníci promítají výkyvy na trhu do svých ceníků postupně a s odstupem, nabídky proto mohou ještě dál podražit. Dvouleté a tříleté fixace navíc v říjnovém pásmu vycházejí výhodněji než závazek na jediný rok.
Pásmo přitom zahrnuje jen obchodní složku. Distribuce a další regulované platby tvoří na vyúčtování samostatné položky a jejich výši určuje ERÚ bez ohledu na to, od koho elektřinu odebíráte.
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ČEZ zvedl ceny nových fixací elektřiny na přelomu srpna a září 2026. Elektřina se závazkem na rok nebo dva vyjde přibližně o 6 % dráž, u tříleté smlouvy je nárůst kolem 7 %. Pro nové zákazníky, kteří se u E.ON zavážou na dva nebo tři roky, přidal dodavatel od 16. září 2026 k ceně megawatthodiny průměrně kolem 200 Kč. Na začátku října 2026 dodavatel ceník pro nově příchozí upravil nahoru ještě jednou, tentokrát méně výrazně.
Nejpřehledněji se zdražení dá doložit na cenících Pražské energetiky. Její tříletý produkt PRE PROUD FAVORIT 3 stál podle ceníku platného od 1. srpna 2026 v nejběžnějších sazbách D01d a D02d na území ČEZ Distribuce 2 800 Kč za megawatthodinu bez DPH. Ceník platný od 1. října 2026 už za samotnou silovou elektřinu počítá 3 090 Kč za megawatthodinu bez DPH, což představuje nárůst přibližně o 10 %.
Souhrnně to ukazuje tabulka:
Dodavatel Od kdy Zdražení nových fixací ČEZ přelom srpna a září 2026 na rok nebo dva přibližně o 6 %, na tři roky kolem 7 % E.ON 16. září 2026 fixace na 24 a 36 měsíců průměrně o 200 Kč/MWh dráž, začátkem října 2026 další mírné zvýšení PRE 1. října 2026 tříletá fixace dříve 2 800, nově 3 090 Kč/MWh bez DPH, nárůst asi o 10 % Přečtěte si také: Češi mají nového favorita na topení. Tohle dřevo hoří, i když není úplně suché
Kdo má platnou fixaci, platí do jejího konce dál původní cenu.
Za zdražením stojí burza a drahý plyn
Dodavatelé nakupují elektřinu na velkoobchodním trhu, kde ceny v posledních měsících výrazně vzrostly. Hlavní roli hraje válka na Blízkém východě, kvůli které vyskočily ceny plynu. Plynové elektrárny přitom v Evropě často určují výslednou burzovní cenu elektřiny, takže dražší plyn se rychle propíše i do ceny proudu.
Dražší plyn zvedá burzovní cenu elektřiny a dodavatelé ji postupně promítají do ceníků pro nové zákazníky. Ilustrační foto. Zdroj: Waheed Raja / Pexels.
Situaci nepomáhají ani evropské plynové zásobníky, které jsou před zimou naplněné hůř než obvykle.
Přečtěte si také: Kominík prozradil: proč dávat do kamen slupky od brambor a jak často to dělat Kdy můžete od zdražení odejít bez sankce
U smlouvy s pevnou cenou zákon jednostrannou změnu ceny během sjednané doby nepřipouští. Pokud dodavatel u jiné smlouvy jednostranně zvýší cenu, musí to podle energetického zákona zákazníkovi oznámit nejpozději 30 dní předem a poučit ho o možnosti změnu odmítnout. Zákazník pak smí závazek bez postihu vypovědět, nejpozději však desátý den před tím, než zdražení začne platit. Zdražení, které nebylo řádně oznámeno, nemá právní účinky. Právo odejít ale nevzniká, když cena roste kvůli regulované složce, daním a poplatkům nebo změně právních předpisů.
Před podpisem si u nabídky ověřte:
jestli je cena v nabídce uvedená s DPH, nebo bez ní, protože pásmo ERÚ počítá s cenou bez daně; zda nabídka platí pro stejnou distribuční sazbu, jakou máte doma; jestli dodavatel drží jednu cenu po celou dobu fixace, nebo ji stanovuje pro každý rok zvlášť.
Zdroje: https://www.pre.cz/ke-stazeni/cenik/2026/10/elektrina/cez/moo/pre-proud-favorit-3/, https://www.pre.cz/ke-stazeni/cenik/2026/08/elektrina/cez/moo/pre-proud-favorit-3/, https://www.echo24.cz/a/Htigu/zpravy-ekonomika-energie-na-trzich-zdrazuji-eru-ukazal-rozsah-cen, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/eon-a-prazska-plynarenska-zdrazily-fixace-energii-pro-nove-zakazniky-377865, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/135054-konci-vam-letos-fixace-cez-od-zari-zvysuje-ceny, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/30417-vetsina-dodavatelu-energii-zdrazila-jake-jsou-nyni-nejvyhodnejsi-nabidky-pro-nove-zakazniky, https://eru.gov.cz/ipnc, https://zpravy.kurzy.cz/871381-eru-zveda-indikativni-ceny-elektriny-i-plynu-kdo-bude-cekat-muze-brzy-platit-vic/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458, https://energozrouti.cz/clanek/nove-ceniky-elektriny-rozdily-mezi-dodavateli
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