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Bridgestone uvažuje o návratu v roce 2029: Schůzka s F1 proběhla

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V zákulisí se možná rýsuje velký návrat po téměř 20 letech. Bridgestone se v Singapuru a Malajsii setkal s vedením F1, aby vážně diskutovali o jeho možném návratu do role dodavatele pneumatik.
Bridgestone uvažuje o návratu v roce 2029: Schůzka s F1 proběhla

Bridgestone uvažuje o návratu v roce 2029: Schůzka s F1 proběhla

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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