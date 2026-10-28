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28. října vzniklo Československo. Jenže nový stát ještě neměl jisté hranice ani kontrolu nad celým územím

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Dennívýzva
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V Praze se slavilo, monarchie se hroutila a nový československý stát měl konečně své jméno. Jenže 28. října 1918 nikdo nevěděl, kde přesně povedou jeho hranice ani zda je dokáže prosadit. Vyhlásit republiku bylo otázkou hodin. Získat nad ní skutečnou kontrolu bylo mnohem složitější.
28. října vzniklo Československo. Jenže nový stát ještě neměl jisté hranice ani kontrolu nad celým územím

28. října vzniklo Československo. Jenže nový stát ještě neměl jisté hranice ani kontrolu nad celým územím

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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