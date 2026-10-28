Vědci už 99 let řeší divné rádiové ozvěny. Některé přicházely až po 30 sekundách

Když norský inženýr Jørgen Hals v létě 1927 poslouchal nizozemskou krátkovlnnou stanici PCJJ, zaslechl něco neobvyklého. Vedle běžné rádiové ozvěny se stejný signál opakoval přibližně o tři sekundy později. Pro srovnání, světlo by za tuto dobu ve vakuu urazilo téměř 900 tisíc kilometrů.
Hals svůj objev oznámil fyzikovi Carlu Størmerovi v únoru 1928. Ten pozorování zveřejnil 3. listopadu téhož roku v odborném časopise Nature. Následovaly další experimenty, které existenci neobvykle opožděných ozvěn potvrdily. Jejich původ však zůstal nejasný.
Některé rádiové ozvěny přicházely až po půl minutě
Fenomén dostal označení Long Delayed Echoes (LDE). Výzkumníci při dalších pokusech zaznamenali zpoždění od tří až do 30 sekund. O výsledcích informoval v roce 1934 také časopis Nature. Nepravidelný výskyt přitom výrazně komplikoval snahu zjistit, kudy se signály šířily.
Jedním z možných vysvětlení je pohyb rádiových vln podél magnetických siločar Země. Fyzik Sverre Holm, emeritní profesor Univerzity v Oslu, popsal mechanismus, při kterém se signál šíří magnetosférou a vrací se z oblasti opačné polokoule.
Tento jev však podle Holma nedokáže vysvětlit původní pozorování. Funguje zejména při frekvencích do 4 MHz a způsobuje zpoždění nejvýše kolem půl sekundy. Historické ozvěny byly zaznamenány přibližně na 9,55 MHz a přicházely mnohem později.
Záhadné signály inspirovaly i teorii o mimozemské sondě
Neobjasněný jev přilákal také zastánce mimozemských hypotéz. Skotský spisovatel Duncan Lunan v roce 1973 představil teorii, podle které ozvěny obsahovaly zprávu od sondy pocházející z oblasti hvězdy Epsilon Boötis. V roce 1976 však svou původní interpretaci stáhl, protože vycházela z nepřesných historických údajů.
Vědci se proto soustředí především na interakce rádiových vln s ionosférou a plazmatem. Jedna z hypotéz předpokládá přeměnu elektromagnetického signálu na pomaleji se šířící plazmové vlnění a následně zpět.
Jak Holm vysvětlil magazínu Space.com, známý mechanismus magnetosférických ozvěn původní několikasekundová zpoždění nevysvětluje. Jev, který Hals zaznamenal před téměř stoletím, tak stále čeká na uspokojivé fyzikální objasnění.