Obyčejné kvasnice stojí pár korun, rostlinám však mohou dodat cenné živiny a podpořit jejich zdravý růst

Pokud máte zahradu, jistě víte, jak někdy může být péče o rostliny náročná. Vyplatí se proto vlastnit domácky vyrobené postřiky a hnojiva, které rostlinám pomohou.
Mnoho lidí v poslední době objevilo krásu zahradničení a není se čemu divit. Přinese vám to relax a vidět výsledky vaší snahy v živé podobě je zkrátka pocit k nezaplacení.
Poté si můžete užít chutě plodů, které jste vypěstovali, například ve formě ovocné mísy. Jak to ale udělat, aby vám rostliny všeho druhu rostly co nejlépe? Odpovědí jsou kvasnice a jejich úžasné účinky. Zajistěte si ty nejzdravější rostliny
Kvasnice většina lidí zná spíše z potravinářství, třeba při výrobě vína, chleba či piva. Málokdo ovšem ví, jaké mohou mít účinky, pokud je použijete na hnojení a postřiky rostlin.
Pokud byste se ovšem zeptali svých babiček, jistě by vám o tom pověděly mnohé. Tajemství spočívá v tom, že kvasnice jsou zkrátka velmi bohaté na všelijaké živiny a minerály. Fotografie: Unsplash
Vitamín B, zinek, hořčík, fosfor, draslík, železo, chrom či selen – to vše v nich najdete a růstu vašich rostlin to prospěje. Hnojivo je dobré třeba pro jahody, stimuluje totiž
vývoj jejich kořenového systému a urychluje jejich bujný růst. Zároveň dokáže stimulovat jejich kvetení, budete se tedy moct těšit na více plodů. Co se týče postřiků, ty dokážou vytvořit ochrannou bariéru, která rostliny chrání před různými škůdci a plísněmi.
Jak tedy na výrobu hnojiva
Máte dvě možnosti. První zabere více času, je ovšem účinnější. Kostku rozdrceného pekařského droždí vložte do kbelíku a zasypejte sklenicí cukru.
Poté je nechejte odstát cca dvě hodiny. Po uplynutí daného času směs zalijte asi deseti litry teplé vody a všechny ingredience dohromady promíchejte. Odstát je nechejte okolo týdne, aby vše mohlo zfermentovat. Fotografie: Unsplash
Toto hnojivo je dobré použít na ovocné stromy, zahradní či balkonové rostliny a ovocné keře. Lze to však udělat také jednodušším a rychlejším způsobem. Rozdrťte
kostku droždí, zalijte ji cca deseti litry vody, ingredience promíchejte, aby se spojily, a směs nechejte odležet stranou cca jednu hodinu. Poté můžete hnojivo použít úplně stejným způsobem. Nejvíce se vám to vyplatí na jaře a v létě. Kvasnicový postřik není těžký na výrobu
Kvasnice ve formě postřiku jsou v ochraně daleko lepší než hnojiva, a proto se je vyplatí také vyrobit. Díky nim se vyhnete například
plísni bramborové, padlí, plísni šedé nebo skvrnitosti listů. Je tedy výhodné ho používat zejména na rajčata a okurky, které jsou na tyto choroby náchylné. Kostku droždí rozpusťte ve dvou sklenicích mléka. Fotografie: Unsplash
Směs následně přelijte do kbelíku s deseti litry vody a ingredience opatrně spojte. Nakonec přidejte jednu lžíci tekutého draselného mýdla. Přípravek vám díky němu z listů nesteče, takže to je důležitá součást.
Kvasnicový postřik nalijte do rozprašovače a můžete ho okamžitě použít. Postřik byste měli provádět zhruba jednou týdně během vegetačního období. Důležité také je, aby bylo pěkné počasí, což znamená žádný vítr ani déšť.
Zdroj: GardeningKnowHow
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Za kvasnice utratíte jen pár korun, ale jejich účinky při pěstování rostlin jsou nevyčíslitelné appeared first on BydlímeÚtulně.cz.