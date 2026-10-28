Putin se bojí ukrajinských dronů: Valdaj chrání 50 systémů Pancir a dva S-400

Satelitní snímky a analýza nezávislého OSINT analytika naznačují, že okolí jedné z rezidencí ruského prezidenta u Valdajského jezera patří k nejhustěji chráněným míst v Rusku.
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Podle zveřejněné mapy tam stojí
kolem 50 systémů Pancir a dvě . Jde o zásadní nárůst oproti stavu z roku 2024 a o dobrý příklad toho, jak dronové války mění ochranu objektů v hloubi země. baterie S-400 Valdaj: Co ukazují nové snímky
Zdrojem informací je OSINT analytik vystupující pod přezdívkou
Jembob, který dlouhodobě sleduje rozmístění ruské protivzdušné obrany.
Podle jeho mapy, kterou publikoval server
Defense Express, je kolem rezidence rozmístěno přibližně 50 systémů Pancir-S1 (v anglické transkripci Pantsir). Část stojí přímo u areálu, další tvoří dva obvody.
Údaje samozřejmě nejsou oficiálně potvrzeny a vycházejí z interpretace satelitních snímků analytikem. Ze satelitních snímků nelze s jistotou určit, zda jsou všechny pozice protivzdušné obrany trvale obsazené a vybavené posádkami i municí.
Pancir a S-400: Dva prstence a věže ve stylu Flakturmů
První obvod má podle analýzy poloměr zhruba 20 kilometrů, druhý přibližně 50 kilometrů. Druhý prstenec je zatím neúplný a tvoří jen půlkruh orientovaný směrem k Ukrajině. Autor analýzy proto nevylučuje další posilování.
Část Pancirů je umístěna na věžích připomínajících
německé protiletadlové Flakturmy z druhé světové války. Zvýšená pozice PVO zlepšuje výhled radaru a omezuje stínění okolním terénem a zástavbou. Kromě toho analytik identifikoval tři plošiny pro další systémy krátkého dosahu nebo radary.
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Kombinace obou systémů odpovídá vrstvenému konceptu, v němž se navzájem doplňují systémy s různými dosahy:
Pancir-S1: systém krátkého dosahu, který kombinuje řízené střely a dva 30mm kanóny; dosah raket se podle otevřených zdrojů pohybuje řádově kolem 20 km. S-400: systém dlouhého dosahu, který využívá více typů střel; nejdelší dostřel, uváděný až kolem 400 km, se týká nejvýkonnější střely 40N6 a liší se podle zdroje. S-400,Dmitriy Fomin, CC BY 2.0
Pancir je určen především
proti dronům, řízeným střelám a letadlům v malých výškách. Pancir (v kódu NATO SA-22 Greyhound) je systém protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu, vyvinutý v Rusku na přelomu tisíciletí jako nástupce staršího systému 2K22 Tunguska.
Základní verze Pancir-S1 spojuje na jednom bojovém modulu radar, dva dvouhlavňové 30 mm automatické kanóny 2A38M se celkovou kadencí až 5 000 ran za minutu a baterii protiletadlových raket.
Systém byl navržen jako
mobilní prostředek doplňující větší a dražší komplexy typu S-300 či S-400 v posledním obranném pásmu. Má zachytit cíle, jež pronikly přes vzdálenější vrstvy obrany a elektronický boj.
S-400 chrání před letadly a balistickými cíli na větší vzdálenost. Je to moderní ruský protiletadlový a protiraketový systém dlouhého dosahu, vyvinutý společností Almaz-Antej jako nástupce systému S-300. Je určen k ničení letadel, řízených střel, dronů i balistických raket na vzdálenost až 400 km a ve výškách do 30 km.
Komplex využívá více typů raket s různým dosahem, což mu umožňuje vést vícevrstvou obranu. Radarový systém dokáže sledovat až 300 cílů a současně navádět desítky střel. S-400 je považován za jednu z nejpokročilejších zbraní svého druhu a je nasazen nejen v Rusku, ale i exportován do zemí jako Čína, Indie či Turecko.
Elektronický boj a ochrana před satelitním průzkumem
Podle zdroje je areál chráněn také silnými prostředky elektronického boje, které ruší družice se SAR radarem. Analytici uvedeného serveru odhadují, že mohou být
výkonnější než ty, které chrání Moskvu nebo Krymský most.
SAR družice dokážou snímkovat i v noci a při zatažené obloze, a proto jsou
pro přesné zaměření cílů cenné. Rušení snižuje kvalitu takových snímků, ale zároveň může díky tomu samo upozorňovat na strategicky důležitá místa.
U Valdaje byly také zaznamenány protidronové sítě nad parkovištěm kamionů. Jejich účel není potvrzen ale Defense Express spekuluje, že
souvisejí s operací Spiderweb, při níž byly FPV drony vypouštěny z malých konstrukcí na nákladních vozech. Putin stahuje PVO pro svou vlastní ochranu
V roce 2024 bylo podle téhož zdroje kolem areálu osm systémů
Pancir na věžích a jedna baterie S-400. Nynější odhad tak znamená několikanásobný nárůst počtu Pancirů a zdvojnásobení počtu baterií S-400. Pancir-S1, Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0
Autoři článku srovnávají tuto koncentraci s nedostatečnou ochranou některých ruských měst a regionů, mezi nimi Taganrogu, který byl podle nich v září bez krytí.
Rezidence leží podle zdroje více než 600 km od ukrajinské hranice. Za celou dobu plnohodnotné invaze nebyla podle dostupných informací cílem ukrajinského útoku.
Tvrzení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova z roku 2025 o pokusu zaútočit na rezidenci 91 drony nebylo podloženo důkazy.
Podle dostupných OSINT údajů se okolí valdajské rezidence změnilo z silně chráněného areálu na jeden z nejlépe bráněných objektů v zemi. Přesné počty a stav pozic zůstávají nepotvrzeny, proto je vhodné je vnímat jako analytický odhad.
Zdroj:
Defense Express, Jembob Autor/Licence fotografie: Vladimir Putin, www.kremlin.ru, CC BY 4.0