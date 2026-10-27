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Aston Martin se údajně začal zajímat o motor Red Bullu

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Uvažuje Aston Martin o možném odchodu od Hondy? V médiích se začaly objevovat zprávy, podle kterých se v Austinu zástupci Aston Martinu setkali s Red Bullem, aby prodiskutovali potenciální odběr pohonných jednotek.
Aston Martin se údajně začal zajímat o motor Red Bullu

Aston Martin se údajně začal zajímat o motor Red Bullu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:13

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