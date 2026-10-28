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55 000 Kč čistého bez maturity. Řemesla v Česku chybí tisíce lidí a firmy přeplácejí

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Dennívýzva
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Kdo dnes umí natáhnout elektrické vedení nebo opravit poruchu na síti, může mít vyšší výplatu než většina lidí s maturitním vysvědčením. Ukazují to oficiální data o mzdách za rok 2025. Zaměstnavatelé přitom takové lidi shánějí čím dál obtížněji. Práce na elektrických sítích patří k nejlépe placeným Mzdy v Česku podrobně sleduje šetření Informace a statistiky […]
55 000 Kč čistého bez maturity. Řemesla v Česku chybí tisíce lidí a firmy přeplácejí

55 000 Kč čistého bez maturity. Řemesla v Česku chybí tisíce lidí a firmy přeplácejí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:34

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