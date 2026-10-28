55 000 Kč čistého bez maturity. Řemesla v Česku chybí tisíce lidí a firmy přeplácejí

Kdo dnes umí natáhnout elektrické vedení nebo opravit poruchu na síti, může mít vyšší výplatu než většina lidí s maturitním vysvědčením. Ukazují to oficiální data o mzdách za rok 2025. Zaměstnavatelé přitom takové lidi shánějí čím dál obtížněji.
Práce na elektrických sítích patří k nejlépe placeným
Mzdy v Česku podrobně sleduje šetření Informace a statistiky o průměrném výdělku (ISPV), za kterým stojí ministerstvo práce. Podle jeho výsledků za rok 2025 si mezi řemeslníky vedou velmi dobře montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení.
Nejzajímavější je horní část oboru. Desetina nejlépe placených montérů měla v roce 2025 hrubou měsíční mzdu přes 77 000 Kč. Maturita k elektrikářské práci podmínkou není. Stačí výuční list v elektrotechnickém oboru, k samostatné práci ale musí člověk navíc složit zkoušku z odborné způsobilosti.
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Z hrubé mzdy zaměstnavatel strhne daň a povinné pojištění. Bezdětnému zaměstnanci, který uplatňuje jen základní slevu na poplatníka, zůstane podle pravidel pro rok 2026 z hrubé měsíční mzdy nad 77 000 Kč čistého víc než 55 000 Kč.
Částce z titulku, tedy 55 000 Kč čistého měsíčně, odpovídá v roce 2026 hrubá měsíční mzda kolem 71 500 Kč. Na takovou výplatu dosáhnou hlavně zkušení lidé v nejlépe placených řemeslech, čerstvě vyučení začínají výrazně níž.
Maturanti zůstávají pozadu
Stejná statistika ukazuje, jak si stojí jednotlivé stupně vzdělání. Prostřední montér silnoproudých vedení měl v roce 2025 vyšší hrubou mzdu než prostřední zaměstnanec s maturitou, a dokonce i než prostřední absolvent vyšší odborné školy nebo bakalářského studia. Prostřední zaměstnanec bez maturity bral výrazně méně.
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Lidé s magisterským a vyšším vysokoškolským vzděláním mají jako celek pořád víc. Běžný vyučený člověk v méně žádaném oboru se k podobné mzdě zdaleka nepřiblíží.
Proč firmy nemají koho zaměstnat
Asociace malých a středních podniků a živnostníků odhadovala už v roce 2025, že na českém trhu práce chybí zhruba 100 000 řemeslníků, a stejné číslo se objevuje i v letošních přehledech. Nejvíc se nedostává lidí na stavby a do řemesel spojených s rekonstrukcemi domů a bytů.
Na českém trhu práce chybí podle odhadů zhruba 100 000 řemeslníků, nejvíc na stavbách a při rekonstrukcích bytů a domů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Asociace vidí příčiny hlavně ve třech věcech:
zkušení řemeslníci odcházejí do důchodu, na učiliště nastupuje málo mladých, část vyučených nakonec dělá úplně jinou práci bez manuální námahy. Nejvíc si polepší zkušení Přečtěte si také: Kdo dá vlašáky hned do kbelíku, riskuje plíseň. Češi zapomínají na 3 dny, které je zachrání
Zaměstnavatelé reagují tím, že zvedají mzdy, a to i nástupní. Podle Jiřího Halbrštáta z personální společnosti ManpowerGroup jsou dnes dobří řemeslníci ve výhodě, protože si zaměstnavatele mohou vybírat sami.
Větší přidání ale nedostávají všichni. Firmy sahají hlouběji do kapsy hlavně u zkušených specialistů v oborech, kde je lidí nejméně. Halbrštát přitom upozorňuje, že vyšší mzda sama o sobě nedostatek kvalitních a spolehlivých lidí nevyřeší.
Kdo hledá práci podle inzerátů, uvidí často nižší čísla než ve statistice. Nabídky obvykle uvádějí jen základní mzdu, zatímco skutečná výplata obsahuje i příplatky a peníze za přesčasy.
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Do čísel ISPV se nepočítají řemeslníci, kteří pracují na živnostenský list, protože šetření sleduje jen zaměstnance. Živnostníci mohou vydělat víc, než kolik dělá výplata v zaměstnání.
Z tržeb ale musí sami zaplatit všechno, co za zaměstnance hradí firma, a odkládat si peníze na období, kdy zakázek ubude. Typicky jde o zimu, kdy počasí část venkovních prací zastaví.
Zdroje: https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://zpravy.kurzy.cz/874203-mezi-elektrikari-meli-nejvyssi-prumernou-mzdu-silnoproudari-a-to-57-970-kc-mzda-monteru-a/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-remeslnici-na-volne-noze-berou-vic-firmam-zustavaji-ti-mene-zkuseni-302674, https://pracovniradar.cz/blog/profese-pod-lupou-elektrikar, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/vypocet-ciste-mzdy-zamestnancu-v-roce-2026/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/portal-nedostatek-remeslniku-vede-k-narustu-jejich-nastupnich-mezd/2698730, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-remeslniku-je-malo-krome-plnych-diaru-maji-i-vyssi-prijmy-310908