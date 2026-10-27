Velká cena USA: Lawson muzikantem, Antonelli připsal body

Na limitu
Antonelli v sobotu předvedl své schopnosti, když vybojoval pole position. Ačkoli by se mohlo zdát, že jeho největším úspěchem je získání sedmé pole position v sezóně, Kimi to viděl jinak.
„Pole position byla překvapení, ale jedním z mých největších úspěchů dnes je také to, že jsem nepřekročil traťové limity! To nám taky trochu usnadnilo život,“ zasmál se.
Ital jen napůl žertoval o své tendenci sbírat penalizace za překročení traťových limitů. Komisaři měli po celý víkend plné ruce práce s mazáním časů na kolo.
Během druhého volného tréninku v pátek odpoledne bylo smazáno neuvěřitelných 128 kol. Do závěrečného tréninku v sobotu ráno se tento počet snížil na 79, zatímco v kvalifikaci došlo pouze k osmi porušením, protože piloti své divočejší chvilky udrželi na uzdě.
Lando potrestán
Bohužel jedním z těch osmi byl právě Lando Norris. Stávající šampion měl na dosah dobré umístění na startovním roštu, ale jeho poslední kolo v Q3 bylo zrušeno kvůli zmiňovaným traťovým limitům v 15. zatáčce. Kdyby kolo platilo, Norris by se kvalifikoval na šestém místě, i když byl přesvědčen, že by mohl dosáhnout ještě lepšího výsledku.
„Měl bych být na druhém místě a jsem na osmém. Vůz byl obtížný, ale i tak by mohl být na druhém místě a já bych ho měl dovést na druhé místo. Dnes se mi to nepodařilo, takže s tím, jak jsem odvedl práci, nejsem spokojený. V každé zatáčce se bojím, že se něco stane, že udělám chybu, protože je to opravdu boj.“
Jeho týmový kolega Oscar Piastri souhlasil: „Celý víkend to bylo těžké. Prostě nám chyběla rychlost, takže je to trochu hlavolam. Vůz má potenciál být rychlý, ale je neuvěřitelně těžké ho řídit.“
Neděle nepřinesla žádné výrazné zlepšení, Norris dojel pátý a Piastri o dvě místa za ním. Vzhledem k tomu, že jim chyběla rychlost soupeřů, zvolil tým McLaren strategii s jednou zastávkou v boxech, přičemž Norris doufal, že mu safety car pomůže dostat se do boje o pódium.
„Museli jsme to zkusit. Kdyby se objevil VSC nebo safety car, byli bychom v přímém boji o dobré umístění na pódiu. Ale i tak mám pocit, že to byl dobrý závod. Tempo bylo dobré a mám pocit, že jsem z toho vytěžil maximum, takže musím být spokojený, i když páté místo nezní nijak úchvatně.“
Max si postěžoval
Max Verstappen přijel do Austinu po dvou vítězstvích v předchozích závodech, ale okruh COTA se ukázal být náročnější. Přestože dojel třetí za Antonellim a Charlesem Leclercem z Ferrari, Max měl spoustu stížností.
„Strategie, kterou jsme zvolili s výběrem pneumatik, nebyla dobrá. Použili jsme pneumatiky ve špatném pořadí. Navíc si myslím, že bylo docela jasné, že ti, co jeli na tvrdších směsích, měli hodně přilnavosti, takže jsme na to asi ani pořádně nereagovali. Taky jsem měl příliš mnoho problémů s pohonnou jednotkou, která se chovala velmi nevyrovnaně – v každém kole, v každé zatáčce jinak. Měl jsem pomalou zastávku v boxech.“
Seznam pokračoval, dokud se jeden nešťastný reportér nezeptal Maxe na jeho problémy s rádiem, které se údajně vyskytly už podruhé v této sezóně. „Není to podruhé, Je to už, ani nevím kolikrát letos! Možná bychom měli prostě začít komunikovat znakovou řečí. Asi by to bylo i levnější!“
Antonelli míří do Mexika pro titul
Antonelli byl v Austinu pilotem, který měl největší důvod k úsměvu. Díky tomuto vítězství má ideální výchozí pozici k zisku titulu na příští Velké ceně Mexika. K tomu, aby se stal mistrem, mu stačí dojet na devátém místě nebo lépe, a to bez ohledu na výsledky jeho zbývajících soupeřů o titul.
Ital si také poprvé dovolil pomyslet na to, že by se mohl stát nejmladším mistrem světa v historii F1. „Jsme velmi blízko. Pokusíme se zakončit sezónu ve velkém stylu a doufejme, že to brzy dotáhneme do vítězného konce.“