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Velká cena USA: Lawson muzikantem, Antonelli připsal body

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Velká cena USA nabídla kromě napínavého závodního víkendu také řadu zajímavých momentů mimo trať. Liam Lawson se před závodem v Austinu například předvedl jako muzikant. Pozornost se ale ubírala hlavně na Andreu Kimiho Antonelliho mířícího k titulu mistra světa.
Od Lawsonova koncertu až po Antonelliho pole position. Co přinesla Velká cena USA.

Od Lawsonova koncertu až po Antonelliho pole position. Co přinesla Velká cena USA.

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:41

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