Nejhorší maso pro seniory. Češi je pořád kupují, protože neví, že je nevhodné kvůli skryté soli a bakteriím listerie

Plátek šunky na chleba, párek k večeři nebo pár koleček salámu, když se nechce vařit. Studené uzeniny patří k nejpohodlnějším jídlům, jaká se dají vytáhnout z lednice, a v domácnostech starších lidí končí na talíři hodně často. Právě u seniorů ale v sobě nesou dvě rizika, o kterých se při nákupu skoro nemluví.
Lednice listerie nezastaví
Listerie jsou bakterie, které se do těla nejčastěji dostanou s potravinou určenou k jídlu bez další úpravy. Chlad jim nevadí, a tak se v lednici dál pomalu množí. Když se ale jídlo pořádně prohřeje, bakterie to nepřežijí.
Mladý a zdravý člověk menší dávku většinou zvládne bez potíží. Starší organismus už hůř, protože imunita s věkem pomaleji rozpoznává škodlivé zárodky a v žaludku je méně kyseliny, která by je jinak zlikvidovala. Upozorňují na to americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
Nejvíc ohrožení jsou lidé nad 65 let
Podle přehledu Státního zdravotního ústavu z roku 2019 se listerióza v Evropě hlásí nejčastěji u lidí starších 64 let. V této skupině nemoci podlehlo 15,5 procenta nakažených a ve věku nad 84 let dokonce 24,2 procenta. Starší pacienti s touto nákazou navíc podle CDC skoro vždy potřebují nemocniční péči.
Listerie se objevují i v běžných výrobcích z obchodu. V srpnu 2025 stahovala Státní veterinární správa z trhu grilovanou šunku se sníženým obsahem soli, ve které byla zjištěna listerie. Prodávala se v několika obchodních řetězcích i na internetu. Šunka měla datum spotřeby do 15. září 2025. Výrobce i číslo šarže uvádí zpráva TN.cz v odkazovaných zdrojích.
Co z lednice raději prohřát
CDC radí lidem od 65 let, aby nejedli neprohřáté:
nářezy, párky, fermentované a sušené salámy.
Stejná opatrnost platí pro chlazené paštiky a masové pomazánky. Všechno jsou to výrobky, které se běžně jedí studené rovnou z obalu, takže je před jídlem nic neohřeje.
Bezpečnější cesta je jednoduchá. Párek nebo plátky salámu stačí prohřát, dokud z nich nezačne stoupat pára, a pak je klidně nechat trochu vychladnout. Místo chlazené paštiky se hodí trvanlivá v konzervě, kterou stačí dát do lednice až po otevření.
Důkladné prohřátí párků a salámu zničí listerie, které chlad v lednici přežijí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Sůl schovaná v plátku salámu
Druhé riziko působí pomaleji a nenápadně, po troškách každý den. Průměrná Češka podle Státního zdravotního ústavu sní denně zhruba dvakrát víc soli, než kolik Světová zdravotnická organizace považuje za horní hranici, a průměrný Čech až trojnásobek. Ta hranice přitom činí 5 gramů, což se vejde na čajovou lžičku bez kopečku.
Velkou část té soli lidé přijmou v hotových potravinách. Právě uzeniny, od nářezů po párky, patří mezi potraviny, se kterými Češi snědí sodíku nejvíc. U nejslanějších sušených šunek může jít až o 5 gramů soli na 100 gramů. Porce 30 gramů, tedy pár plátků na chleba, tak obsahuje kolem 1,5 gramu soli, což je asi třetina doporučeného denního maxima.
Proč sůl seniorům zvedá tlak
Vysoký krevní tlak má v Česku víc než polovina lidí starších 55 let. Na sůl přitom ne každý reaguje stejně silně a lidé s vysokým tlakem bývají citlivější než ostatní.
Lidé s vysokým krevním tlakem bývají na sůl z uzenin citlivější než ostatní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sodík drží v těle vodu. Po slaném jídle proto v krevním oběhu přibývá tekutiny, tlak v tepnách stoupá a srdce dostává víc zabrat.
Menší riziko bez velkých obětí
Uzeniny z jídelníčku úplně vyškrtnout není nutné. Pomůže:
sahat po nich méně často; párky, nářezy i salámy před jídlem vždy prohřát; na etiketě hledat výrobky s nižším obsahem soli, přičemž i ty je dobré prohřát.
Doma se dá solit méně a chuť jídlu dodat majoránkou, kmínem nebo pažitkou.
Kdo se léčí s vysokým tlakem, s onemocněním ledvin nebo má oslabenou imunitu, měl by změny v jídelníčku probrat se svým lékařem.
Zdroje: https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/02/Listerioza_zakladni_informace.pdf, https://www.cdc.gov/listeria/pdf/prevent-getting-sick-older-adults-h.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/lekari-varuji-tato-oblibena-potravina-vyrazne-zvysuje-riziko-vysokeho-tlaku-cesi-ji-jedi-po-kilech, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/karcinogeny-uzeniny.html, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/627689-v-obchodech-odhalili-sunku-s-nebezpecnou-bakterii-rozhodne-ji-nejezte-varuje-urad, https://www.noviny.sk/slovensko/1066976-nebezpecnu-listeriu-na-tanieri-neuvidite-pre-koho-je-smrtelna, https://www.denik.cz/zdravi/sul-vysoky-tlak.html