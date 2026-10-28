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Nejhorší maso pro seniory. Češi je pořád kupují, protože neví, že je nevhodné kvůli skryté soli a bakteriím listerie

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Plátek šunky na chleba, párek k večeři nebo pár koleček salámu, když se nechce vařit. Studené uzeniny patří k nejpohodlnějším jídlům, jaká se dají vytáhnout z lednice, a v domácnostech starších lidí končí na talíři hodně často. Právě u seniorů...
Nejhorší maso pro seniory. Češi je pořád kupují, protože neví, že je nevhodné kvůli skryté soli a bakteriím listerie

Nejhorší maso pro seniory. Češi je pořád kupují, protože neví, že je nevhodné kvůli skryté soli a bakteriím listerie

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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