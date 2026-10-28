Nejodolnější trvalky na hrob, které vydrží rozmary počasí: Vsaďte na klasiku i netradiční okrasné trávy

Nejodolnější trvalky na hrob jsou sázkou na jistotu, že prostor bude vypadat upraveně i dlouho po dušičkách. Jaké trvalky na hrob vybrat?
Nejodolnější trvalky na hrob
Dušičky jsou prakticky za dveřmi, a tak většina z nás vytváří dušičkové dekorace, které budou vypadat pěkně a zároveň vydrží až do jara. Jaké květiny vybrat, aby výzdoba vydržela co nejdéle? Vsaďte na odolnější druhy a trvalky, které nepotřebují zvláštní péči.
V tomto ohledu jsou nejlepší chryzantémy, ale proč se držet klasiky? Stříbřité listy, vřesy, okrasné trávy a větvičky s dekoračními bobulkami dokážou vytvořit nádhernou výzdobu, která je moderní, má šmrnc a působí přirozeně.
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Chryzantémy jsou sázkou na jistotu
Chryzantémy k podzimu neodmyslitelně patří. Když se ze zahrady většina rostlin a keřů ukládá k zimnímu spánku, jejich bohaté květy začínají hýřit barvami. Vybrat můžete žlutou, růžovou, fialovou, tmavě vínovou i bílou. Některé rostliny jsou dekorovány drobnými kvítky, jiné připomínají velké barevné polštářky. Do nádob na hrob se hodí obojí, ale záleží na velikosti náhrobku i celkovém dušičkovém aranžmá.
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Jak správně vybrat chryzantémy v obchodu?
Při nákupu chryzantém si důkladně prohlédněte jejich listy i květy. Zdravá rostlina má mít listy pevné, nepoškozené. Květy by měly být těsně před rozkvětem. Plně rozkvetlé květy už dlouho v dušičkovém aranžmá nevydrží.
Chryzantémy jsou skvělou volbou do podzimního aranžmá, ale dobře se kombinují s dalšími trvalkami. I oblíbená klasika může vypadat jinak, když ji osázíte s dalšími rostlinami.
Vřesy do dušičkové výzdoby neodmyslitelně patří
Vřesy jsou rostliny, které vypadají nádherně, aniž by potřebovaly zvláštní péči. Jejich drobné kvítky bílé, růžové, fialové nebo vínové se dokonale hodí do dušičkové výzdoby a krásně se barevně sjednocují s chryzantémami.
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Vsaďte na netradiční vřesovce
Vřesovce a vřesy vypadají na první pohled jako blízcí příbuzní, ale rozdíly se najdou mimo jiné i v době kvetení.
Zatímco některé vřesovce rozkvetou na podzim, jiné zdobí zahradu až v zimě nebo brzy na jaře. Při nákupu vřesovce se podívejte, kdy konkrétní druh kvete. Vybírejte takový, který rozkvete ve chvíli, kdy už ostatní rostliny v dušičkovém aranžmá odkvétají.
Okrasné trávy dodají dušičkové dekoraci originální vzhled
Mnozí z nás mají dušičkové dekorace spojené pouze s chvojím a některými druhy květin. Proč ovšem do dušičkové výzdoby nezačlenit také okrasné trávy? Jejich jemná stébla a klasy přidají výsadbě lehkost, kontrast a pohyb. Do nádob se hodí ostřice, kavyl nebo ostříhané květy dochanu.
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Břečťan bude nejlepším spojencem
Břečťan svými dekorativními listy a výhony, které volně přesahují přes nádobu, dodá dušičkové výzdobě nezaměnitelnou atmosféru. Navíc krásně zvýrazní květy chryzantém i vřesu.
Stříbrná barva bude působit elegantně
Pokud chcete dodat dušičkové výzdobě neobvyklý vzhled, podívejte se po podzimních trvalkách se stříbřitými listy. Třeba starček přímořský vydrží krásný i v době mrazů a jeho členité listy dodají aranžmá zajímavý vzhled.
Tip redakce PlanetaZahrady
Aby vám vydržela dušičková výzdoba co nejdéle, vybírejte rostliny podle stanoviště a předpovědi počasí. Nádoby by měly mít otvory, aby kořeny při velkých deštích nestály ve vodě. Při silnějších mrazech může pomoci přesunutí nádoby na chráněné místo. Květináč můžete také ještě před osázením opatřit v vnitřní části izolační vrstvou.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)