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Antonelli: Nechám si číslo 12, i když vyhraju šampionát

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Dennívýzva
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Andrea Kimi Antonelli prohlásil, že i kdyby se v Mexiku stal mistrem světa, ponechá si číslo 12. Mladý Ital tím chce částečně vzdát holt památce svého idola, Ayrtona Senny. Šéf Mercedesu Toto Wolff se mezitím zastal George Russella a věří, že i Brit má stále na výhru titulu.
Antonelli_VC_USA_2026

Antonelli_VC_USA_2026

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:43

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