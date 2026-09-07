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Toto je dnes největší terno pro sběratele. Objíždějí republiku a nabízejí desetitisíce

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Kdo by si nepamatoval ten uklidňující kovový zvuk z babiččiny kuchyně, když odvažovala mouku na nedělní koláče? Těžké, poctivé měřidlo, které po desetiletí sloužilo věrně a dnes tiše odpočívá na chalupě nebo půdě. V dobách socialismu šlo o běžnou věc denní potřeby, dnes se z těchto kovových pomocníků stává vyhledávaný sběratelský artikl. Pokud máte doma ten správný kousek v kompletním stavu, můžete za něj od sběratelů dostat překvapivě vysokou částku. Jak ale poznat skutečný poklad?
Toto je dnes největší terno pro sběratele. Objíždějí republiku a nabízejí desetitisíce

Toto je dnes největší terno pro sběratele. Objíždějí republiku a nabízejí desetitisíce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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