Toto je dnes největší terno pro sběratele. Objíždějí republiku a nabízejí desetitisíce

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Řeč je o klasických starožitných kovových kuchyňských vahách, které byly po generace neodmyslitelným symbolem každé české a slovenské domácnosti. Vzpomeňte si na ten uklidňující kovový zvuk, když babička na jednu stranu položila mosazné závaží a na druhou sypala mouku či cukr. Tyto stroje byly navrženy tak, aby vydržely věčnost – žádný plast, žádné baterie, jen poctivá kovářská a strojírenská práce, která spolehlivě fungovala desítky let.
Dnes, v éře digitálních přístrojů na jedno použití, v nás tyto masivní kousky vyvolávají silnou vlnu nostalgie a touhu vrátit se k poctivému řemeslu. Možná je máte dodnes schované v koutě spíže nebo na chalupě, kde tiše čekají na své znovuobjevení.
Od egyptských sfing po slavné „kačenky“
Historie těchto vah na našem území je fascinující přehlídkou průmyslového umu. Mezi nejvyhledávanější skvosty patří legendární váhy značky Kamor, kterým se kvůli charakteristickému ukazateli ve tvaru kachní hlavy přezdívalo „kačenky“. Dalším designovým unikátem byly váhy značky Sfinx, které zdobily elegantní egyptské motivy, nebo váhy Noris s ikonickým motivem podkovy pro štěstí.
Později se do výroby zapojily i národní podniky jako Miros či Kovozávody Semily. Každý z těchto výrobců vtiskl vahám jedinečnou tvář – od zdobné secese a geometrického art deca až po čisté linie bruselského stylu. Tyto předměty nebyly jen obyčejnými měřidly, ale uměleckými díly, která reprezentovala špičkovou úroveň československého designu a strojírenské chlouby.
Sběratelská detektivka: Co rozhoduje o skutečné hodnotě?
Jak poznat, že máte doma skutečně hodnotný kousek? Klíčem k úspěchu je kompletnost a stav. Sběratelé si nejvíce cení vah, které mají své původní mosazné či kovové misky – ty se totiž během let nejčastěji poztrácely – a kompletní sadu závaží v originální dřevěné krabičce. Důležitý je také zachovalý původní lak, čitelnost cejchovních značek a absence hluboké rzi.
Jak uvádí nezávislý starožitník a expert na oceňování retro předmětů z renomovaného sběratelského portálu: „Lidé si velmi často pletou nabídkovou cenu s cenou prodejní. To, že nějaký prodejce na internetu požaduje za starou váhu dvacet tisíc korun, je pouze jeho zbožné přání, nikoliv důkaz reálné hodnoty. Skutečná sběratelská hodnota běžných litinových vah z první poloviny 20. století se pohybuje v řádu stokorun. Aby měla váha hodnotu v řádu tisíců, musí být kompletní – tedy mít původní, neponičené misky a ucelenou sadu závaží. Desetitisícové částky jsou vyhrazeny pouze pro extrémně vzácné, muzejní kusy z 19. století s doloženým původem, nikoliv pro běžné půdní nálezy.“
Jaká je reálná cena a kde váhy nejlépe prodat?
Pokud doma objevíte běžný nálezový stav, který je nekompletní nebo poškozený, jeho cena se na portálech jako Aukro či Bazoš bude pohybovat mezi 100 až 500 Kč. Pokud se vám však podaří uchovat či zkompletovat funkční sadu s miskami a závažím, můžete se těšit na částku od 1 000 Kč do 2 800 Kč. Výjimečné, bohatě zdobené kusy starší než sto let v perfektním stavu pak mohou překročit i hranici 10 000 Kč.
Na internetových diskusích se kolem cen často vedou vášnivé debaty. Například na sběratelském fóru uživatelé často sdílejí podobné zkušenosti: „Zase další zbytečný humbuk. Našel jsem na půdě přesně tyhle staré litinové váhy, zkusil je dát na inzerát za patnáct stovek a nikdo o ně ani nezavadil. Nakonec jsem je nechal sousedovi na chalupu jako dekoraci za flašku rumu. Tyhle články o desetitisícových pokladech jen blbnou lidem hlavy a pak každý zkouší prodávat rezavý šrot za nesmyslné sumy.“
Než se ale rozhodnete váhy prodat, pořádně prohledejte půdu či sklep – možná tam v zaprášené krabici leží právě ty chybějící mosazné misky, které hodnotu vašeho nálezu okamžitě zněkolikanásobí! Máte i vy doma na chalupě tento nostalgický kousek historie, nebo už zdobí vaši kuchyňskou linku jako stylová dekorace?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná