Pověste do okna toto a mouchu doma neuvidíte

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Otevřené okno v horkém dni znamená úlevu od dusna, ale také pozvánku pro desítky much. Ty se usazují na volně ležící potraviny, kam mohou klást vajíčka, a roznášejí po domácnosti choroboplodné zárodky. Na nábytku, okenních rámech i stěnách zanechávají špinavé stopy. Jejich nekonečné bzučení dokáže zničit klidné odpoledne i noční spánek.
Moderní řešení nabízejí chemické spreje plné syntetických látek, které sice zabijí hmyz okamžitě, ale jejich výpary vdechuje celá rodina. Přitom existuje cesta mnohem šetrnější, osvědčená po staletí – využít sílu rostlin, jejichž přirozené biochemické složení funguje jako neviditelná pachová clona. Vůně, které člověk často ani nevnímá, nebo dokonce vyhledává, dokážou citlivé smysly hmyzu zcela odradit.
Strom, který chrání dům už od starověku
Naši předkové nesázeli ořešák královský v těsné blízkosti stavení náhodou. Tento mohutný strom, který k nám doputoval z oblastí Asie a Balkánu už ve starověku, poskytoval nejen chutné vlašské ořechy a hluboký stín, ale také přirozenou ochranu před parazity. Listy ořešáku obsahují organickou sloučeninu zvanou juglon – přírodní repelent, který hmyz instinktivně vnímá jako nebezpečí.
Stačí natrhat několik čerstvých ořešákových větviček a zavěsit je přímo do okenních rámů nebo nad vstupní dveře. Vytvoříte tak neviditelnou bariéru, přes kterou se mouchy neodváží proletět dovnitř. Stejný princip funguje i venku na terase: vezměte usušené ořešákové listí, vložte ho do nehořlavé misky a nechte zvolna doutnat bez přímého plamene. Jemný dým stoupající z nádoby odežene mouchy i komáry a vy si užijete klidné posezení bez otravného hmyzu.
Byliny, které hmyz nesnáší
Vynikajícím spojencem v boji proti mouchám je máta peprná. Její pronikavé mentolové aroma působí na lidské smysly svěže a čistě, avšak pro hmyz je natolik dráždivé, že se mu instinktivně vyhýbá. Rozmělněte čerstvé lístky máty, aby se uvolnily aromatické oleje, a umístěte je do misek na parapety. Stejně dobře poslouží i kvalitně usušená nať nasypaná do plátěných sáčků a rozmístěná po domě.
Podobně nepřekonatelnou překážkou je levandule. Zatímco lidé její vůni vyhledávají pro uklidnění a relaxaci, hmyz ji vyloženě nesnáší. Vytvořte si z čerstvých nebo sušených levandulových květů malé kytice a naaranžujte je na kritická místa v obydlí. Pro venkovní posezení lze využít také levandulové svíčky, které kromě repelentního účinku navodí příjemnou atmosféru.
Velkou výhodu mají ti, kteří pravidelně zdobí své parapety truhlíky. Klasické muškáty totiž neplní pouze estetickou roli. Jejich listy a květy vylučují typické, těžší aroma, které funguje jako přirozený štít před vletem do oken. Nejúčinnější jsou přitom vonné muškáty (například "Pelargonium graveolens" s vůní po citronu či citrusové trávě), které mají mnohem výraznější repelentní účinky než běžné velkokvěté okrasné odrůdy.
Kuchyňská směs, která zastaví každou mouchu
Pokud hledáte razantnější řešení založené na běžných surovinách z kuchyně, namíchejte si vlastní suchou repelentní směs. Základ tvoří tři výrazné ingredience: mletá skořice, rozemletý česnek a kajenský pepř (pálivost pepře můžete nahradit mletými chilli papričkami). Když tyto složky důkladně promícháte a nasypete prášek v tenké linii k prahům a na vnější okenní římsy, vytvoříte pro hmyz naprosto neproniknutelné pásmo. Intenzivní směs silic a kapsaicinu spolehlivě zastaví každou mouchu, která by se pokusila proniknout dovnitř.
Kombinací těchto čistě přírodních způsobů lze vytvořit dlouhodobou ochranu celého domova bez nutnosti vdechovat aerosolové spreje z obchodů. Stačí se rozhlédnout po zahradě nebo sáhnout do spíže a využít moudrost, která se v domácnostech osvědčovala po celá staletí.
Zdroje článku: centrum.cz, ireceptar.cz, dotyk.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský