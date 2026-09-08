Zapomeňte na klasické podzimní věnce. Češi věší na dveře teď mnohem krásnější věc, která je prakticky zdarma

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Podzim přináší touhu po útulné atmosféře už od prahu domova. Jenže mohutné věnce plné mechu a dýní mají svá úskalí – zabírají místo, dřou o zárubně a v úzkých předsíňkách prostě překážejí. Navíc jejich pořízení v hobby marketu může stát i několik stovek korun.
Proto se čím dál víc domácností obrací k řešení, které je praktičtější, levnější a přitom působí mnohem originálněji. Namísto objemného kruhu z chvojí si na dveře věší plochý dřevěný rám ozdobený podzimními přírodninami. A výsledek stojí za to.
Proč rám funguje lépe než klasický věnec
Největší přednost spočívá v jeho ploché konstrukci. Zatímco tradiční věnec vyčnívá od dveří často i deset centimetrů a při každém otevírání bouchá do stěny nebo mříže, rám se vejde prakticky kamkoliv. Neotírá se o fasádu, neopadává a nevadí ani u bezpečnostních dveří s těsným prostorem.
Další výhoda? Materiál máte doslova pod nohama. Základ tvoří starý rámeček na fotky, který najdete na půdě, v bazaru nebo na bleším trhu za pár korun. Otlučené dřevo s oprýskaným lakem není na škodu – naopak dodává celé věci rustikální šarm.
Výroba zabere sotva čtvrt hodiny. Ze starého rámečku vyjmete sklo i zadní desku a ponecháte jen holý dřevěný profil. Místo skla pak vytvoříte podklad z pytloviny, juty nebo králičího pletiva. Jutovina dodá dekoraci hřejivý venkovský ráz, pletivo zase vzdušnost a možnost zapichovat větvičky přímo do oček bez lepidla.
Podklad přichytíte sponkovačkou na dřevo nebo drobnými hřebíčky ze zadní strany. A máte hotovo – teď už jen zbývá vyrazit do lesa.
Co nasbírat a jak to poskládat
Právě tady přichází ta nejzábavnější část. Podzimní příroda nabízí materiál zadarmo a v neskutečné paletě barev. Nejlépe fungují větvičky šípků s jasnými červenými plody, kvetoucí vřes, klasy suchých travin, javorové listy, žaludy nebo drobné šišky.
Vřes, šípky a světlé klasy jsou pro tento projekt ideální, protože sesychají „do krásy“.
Neztrácejí ani tvar, ani výraznou barvu, takže dekorace vydrží svěží po celé týdny. Na rozdíl od čerstvého chvojí, které brzy opadává a hnědne.
Klíčové pravidlo zní: méně je více. Není potřeba zaplnit celou plochu rámu. Mnohem lépe vypadá asymetrické uspořádání – třeba kytička z vřesu a šípků jen v jednom rohu nebo podél jedné strany. K přichycení stačí tenký drátek, tavná pistole nebo jutový provázek.
Závěsné oko vytvoříte z širší stuhy z režného plátna nebo sametu, kterou připevníte na horní hranu rámu. Pro ty, kdo nechtějí vrtat do dveří, funguje i stuha přehozená přes horní hranu a upevněná z vnitřní strany na lepicí háček, případně magnetický háček u kovových dveří.
Jedna dekorace na celý rok
Zatímco opadaný věnec po sezóně skončí v koši, dřevěný rám vám zůstane jako základ na další období. Po podzimu z něj suché větvičky jednoduše odstraníte a před Vánoci do něj vložíte jehličí se skořicí. Na jaře ho ozdobíte kočičkami a mechem, v létě lučním kvítím.
Závěsný rám tak spojuje lásku k recyklaci, kreativní tvoření a respekt k přírodě. Za nulové náklady a minimum úsilí získáte dekoraci, která zaujme každého návštěvníka a zároveň vám bude sloužit po celý rok.
Zdroje článku: cz.pinterest.com, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová