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Zapomeňte na klasické podzimní věnce. Češi věší na dveře teď mnohem krásnější věc, která je prakticky zdarma

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Tradiční věnce z proutí a šišek pomalu mizí ze dveří. Stále více lidí objevuje originální dekoraci, která nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti, vydrží celé týdny a materiál na ni seženete zdarma při procházce.
Zapomeňte na klasické podzimní věnce. Češi věší na dveře teď mnohem krásnější věc, která je prakticky zdarma

Zapomeňte na klasické podzimní věnce. Češi věší na dveře teď mnohem krásnější věc, která je prakticky zdarma

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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