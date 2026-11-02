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Stát změnil maximální ceny benzinu a nafty. Řidiči ale mohou u čerpacích stanic zaplatit méně

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Řidiči v Česku mohou až do pondělní půlnoci tankovat benzin nejvýše za 43,87 koruny za litr a motorovou naftu za 49,45 koruny. Nové cenové stropy platí od soboty 31. října do pondělí 2. listopadu 2026 a jsou nižší než předchozí limity. Stanovené částky však neznamenají, že pohonné hmoty musí na všech čerpacích stanicích stát stejně. Prodejci mohou nabídnout nižší ceny a stát je dokonce vyzývá, aby této možnosti využívali.
Stát změnil maximální ceny benzinu a nafty. Řidiči ale mohou u čerpacích stanic zaplatit méně

Stát změnil maximální ceny benzinu a nafty. Řidiči ale mohou u čerpacích stanic zaplatit méně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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