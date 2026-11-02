Stát změnil maximální ceny benzinu a nafty. Řidiči ale mohou u čerpacích stanic zaplatit méně

Ministerstvo financí zveřejnilo v pátek 30. října nové maximální přípustné ceny pohonných hmot, které platí po celý víkend a také během pondělí. Benzin Natural 95 mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 43,87 koruny za litr, zatímco u běžné motorové nafty činí cenový limit 49,45 koruny. Obě částky zahrnují daň z přidané hodnoty. Oproti předchozímu dni se maximální povolená cena benzinu snížila o 39 haléřů a nafty o 24 haléřů. Ještě v pátek přitom mohli provozovatelé požadovat za litr benzinu až 44,26 koruny a za naftu 49,69 koruny. Nové limity proto představují mírné snížení nejvyšších povolených cen, nikoliv automatické zlevnění na všech čerpacích stanicích.
Skutečná cena může být výrazně nižší
Pro řidiče je důležité rozlišovat mezi státem stanoveným maximem a skutečnou prodejní cenou. Cenový strop představuje hranici, kterou provozovatel nesmí při prodeji regulovaných pohonných hmot překročit. Nejde však o pevnou cenu, kterou by musely všechny čerpací stanice účtovat. Pokud například některý prodejce nabídne litr benzinu za 41,90 koruny, postupuje v souladu s pravidly, přestože je jeho cena téměř o dvě koruny nižší než povolené maximum. U padesátilitrové nádrže by rozdíl proti tankování za maximální cenu představoval 98,50 koruny. Ministerstvo financí navíc provozovatele výslovně vyzvalo, aby nejvyšší povolené částky využívali pouze ve výjimečných případech a snažili se udržovat ceny pod stanoveným limitem.
Regulace se nevztahuje na všechna paliva
Cenové omezení se týká především běžného automobilového benzinu s oktanovým číslem 95 a standardní motorové nafty. U benzinu jde o paliva označovaná E5 nebo E10, u nafty o variantu B7, které splňují podmínky stanovené vládním nařízením. Prémiové pohonné hmoty se speciálními přísadami obecně pod stejný cenový strop nespadají, pokud čerpací stanice nabízí také běžnou variantu. Pravidla však počítají i s případy, kdy provozovatel standardní palivo bez speciálních přísad vůbec neprodává. Za určitých podmínek se potom regulace vztahuje na nejlevnější odpovídající palivo z jeho nabídky. Řidiči by proto při porovnávání cen měli sledovat nejen částku uvedenou na stojanu, ale také konkrétní druh prodávaného benzinu nebo nafty.
Maximální přípustné ceny nevznikají libovolným rozhodnutím úřadů. Jejich výpočet vychází z velkoobchodních cenových ukazatelů, které zahrnují údaje společností ČEPRO, ORLEN a MOL a burzovní cenové kotace. K takto vypočtenému základu se připočítává regulovaná marže ve výši 2,50 koruny na litr a následně daň z přidané hodnoty. Marže přitom nepředstavuje čistý zisk provozovatele, protože z ní musí pokrýt také související provozní náklady. Stanovené limity se proto mohou měnit podle vývoje cen na velkoobchodním trhu. Ministerstvo financí zveřejňuje nové maximální částky v pracovních dnech, přičemž pro víkendy a svátky se používají pravidla pro zachování předchozího limitu.
Stát prodloužil regulaci do konce listopadu
Současné omezení cen pohonných hmot nebude končit s říjnem, jak se původně předpokládalo. Vláda již 26. října rozhodla o jeho prodloužení do 30. listopadu 2026. Opatření souvisí s pokračujícími problémy na světovém trhu s ropou a bezpečnostní situací na Blízkém východě, která ohrožuje přepravu energetických surovin. Vedle omezení marží zůstává v platnosti také snížená spotřební daň z motorové nafty. Ta byla proti původní sazbě snížena o 1,939 koruny na litr, což po započtení DPH odpovídá 2,35 koruny. Dodržování cenových pravidel kontroluje Specializovaný finanční úřad, který může při jejich porušení ukládat provozovatelům sankce dosahující podle závažnosti protiprávního jednání i milionových částek. Pokuty se týkají prodejců porušujících regulaci, nikoliv motoristů, kteří u nich natankují.
Zdroje: mf.gov.cz