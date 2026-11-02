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V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z Prahy

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Místo v teniskách vyrazily na Kleť desítky lidí v zásahových oblecích, s přilbami a těžkou výbavou na zádech. Hasiči, záchranáři i další účastníci se společně vydali na nejvyšší vrchol Blanského lesa, aby podpořili rodiny pečující o děti se zdravotním postižením.
V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z Prahy

V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z Prahy

Zdroj: Hasiči Městyse Frymburk, ZZS JčK, SDH Boršov nad Vltavou, Libor Fousek, Hasiči Velešín, Viktorie Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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