V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z Prahy

V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z PrahyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z PrahyZdroj: Hasiči Městyse Frymburk, ZZS JčK, SDH Boršov nad Vltavou, Libor Fousek, Hasiči Velešín, Viktorie Dvořáková
Článek byl publikován 02.11.2026 07:58
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