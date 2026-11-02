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U Ševětína srazil vlak člověka. Na místě zemřel

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Dennívýzva
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K tragickému střetu vlaku s člověkem došlo v pondělí ráno na železniční trati mezi Ševětínem a Dynínem. Osoba dosud neznámé totožnosti utrpěla smrtelná zranění. Provoz na trati byl zastaven.
U Ševětína srazil vlak člověka. Na místě zemřel

U Ševětína srazil vlak člověka. Na místě zemřel

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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