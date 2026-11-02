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Měňavka napadá mozek a léčba často přichází pozdě. Vědci v moři našli slibnou látku

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Dennívýzva
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V teplé sladké vodě žije mikroskopický organismus, který může po vniknutí do nosu vyvolat mimořádně nebezpečnou infekci mozku. Vědci nyní testovali látku z mořské bakterie a v laboratoři zaznamenali neobvykle rychlý účinek. Znamená to průlom v léčbě, nebo teprve první krok na dlouhé cestě?
Měňavka napadá mozek a léčba často přichází pozdě. Vědci v moři našli slibnou látku

Měňavka napadá mozek a léčba často přichází pozdě. Vědci v moři našli slibnou látku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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