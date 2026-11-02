Google Mapy v CarPlay konečně dostaly Gemini. Řidiči s iPhonem teď mohou za jízdy mluvit s AI a nemusí sahat na telefon

Řidiči iPhonů, kteří používají Google Mapy jako hlavní navigaci, se možná konečně dočkají funkce, na kterou čekají od listopadu 2025. Tehdy Google oznámil integraci Gemini přímo do navigace v Mapách na Androidu a iOS, podpora v Apple CarPlay ale zůstala stranou. V květnu 2026 se v kódu aplikace objevily první náznaky příprav na integraci do CarPlay a 21. října 2026 server 9to5Google informoval o postupném zpřístupňování funkce v USA i dalších zemích. V praxi by novinka měla umožnit používat Gemini přímo během navigace v Google Mapách na displeji CarPlay. Řidič bude moci hlasem pokládat otázky týkající se trasy, hledat vhodná místa k zastavení nebo hlásit dopravní události, aniž by musel brát do ruky telefon. Dostupnost funkce se však může lišit podle regionu a verze aplikace.
Co přesně Gemini v CarPlay umí a proč je to víc než „Hey Siri, naviguj“
Siri v CarPlay umí zadat cíl do navigační aplikace a spustit trasu. Gemini nabízí širší možnosti konverzace přímo během navigování. Řidič se například může zeptat: „Najdi po cestě kavárnu s parkováním.“ Následně může požadavek upřesnit: „Ale vyhni se placeným úsekům.“ Podle dostupných informací by mělo být možné ptát se také na otevírací dobu, předpokládanou dobu příjezdu nebo časovou ztrátu způsobenou zastávkou.
Mezi uváděné možnosti patří:
- Hledání zastávek podél trasy s dalšími požadavky, například na nabíjecí stanice, parkování nebo otevírací dobu.
- Hlasové hlášení dopravních incidentů bez nutnosti dotýkat se displeje.
- Dotazy na předpokládaný čas příjezdu, další odbočku nebo ovládání hlasových pokynů.
- Vyhledávání informací v e-mailech a zjišťování času nadcházejících schůzek, pokud má uživatel propojené podporované aplikace, například Google Workspace.
Poslední bod je důležitý. Gemini v Mapách nemusí sloužit pouze jako navigační asistent, ale může podle udělených oprávnění pracovat i s informacemi z dalších služeb propojených s účtem Google. Pokud si uživatel zpřístupní kalendář a e-mail, může se například zeptat na čas příští schůzky a související dopravní situaci. Rozsah těchto možností závisí na dostupných funkcích a nastavení účtu. Kdo propojení nepovolí, může nadále využívat běžné navigační funkce a případné konverzační možnosti dostupné bez přístupu k osobním datům.
Co potřebujete a kde to zatím funguje
Požadavky na používání Gemini v CarPlay nejsou zcela jednoznačné. Starší nápověda Googlu uvádí pro běžné Google Mapy v CarPlay iPhone 5 a iOS 12, tyto údaje se ale týkají základní kompatibility aplikace, nikoli nových funkcí Gemini. Aktuální verze Google Map a aplikace Gemini mohou vyžadovat novější systém.
Pro používání nové funkce proto počítejte s následujícími požadavky:
- iPhone s podporovanou verzí iOS.
- Aktuální verzi Google Map z App Storu.
- Automobil s podporou Apple CarPlay.
- Aktivní navigaci v Google Mapách, pokud se ikona Gemini zobrazuje pouze během navádění po trase.
Dostupnost funkce je zatím méně přehledná. Server 9to5Google 21. října 2026 informoval o jejím zpřístupňování v USA a postupném rozšiřování do dalších zemí. Oficiální nápověda Googlu však ještě 26. října uváděla, že Gemini pro CarPlay není k dispozici. Dokumentace tedy nemusí odrážet nejnovější stav zavádění.
Pro české uživatele to znamená, že zatím nelze spolehlivě určit datum zpřístupnění. Ani podpora češtiny není pro tuto konkrétní integraci jednoznačně potvrzená. Gemini češtinu podporuje v rámci svých dalších funkcí, to však samo o sobě nezaručuje, že všechny možnosti budou od prvního dne dostupné také v CarPlay.
Proč to trvalo tak dlouho
Navigační aplikace třetích stran jsou v CarPlay dostupné už řadu let. Google Mapy i Waze se v systému objevily v roce 2018. Zobrazit mapu na palubním displeji je ale něco jiného než integrovat konverzační umělou inteligenci, která dokáže reagovat na navazující otázky a pracovat s kontextem probíhající cesty.
Vývoj takových funkcí závisí nejen na Googlu, ale také na možnostech, které Apple poskytuje aplikacím třetích stran v CarPlay. Pokud systém umožní nové způsoby hlasového ovládání a zobrazení informací, mohou vývojáři nabídnout pokročilejší funkce. Bez jasného potvrzení však nelze tvrdit, že právě jedna konkrétní změna systému byla jedinou překážkou, která integraci Gemini dosud bránila.
Google postupně rozšiřuje možnosti svého asistenta z mobilních zařízení také do prostředí automobilů. Pokud se integrace v CarPlay rozšíří podle očekávání, půjde o další krok k tomu, aby řidiči mohli vyřizovat běžné navigační požadavky přirozeným hlasovým dialogem a nemuseli při tom sahat po telefonu.
CarPlay vs. Android Auto: kdo je dál
Android Auto má v integraci Gemini náskok. Google na této platformě nabízí asistenta, kterého lze podle konfigurace vyvolat hlasovým příkazem, tlačítkem na volantu nebo ovládacím prvkem na displeji. Některé funkce navíc umožňují pracovat s informacemi z propojených služeb Google.
Pokud má uživatel potřebná oprávnění a funkce jsou v jeho regionu dostupné, může se například zeptat na dnešní schůzky a následně hledat parkování poblíž místa, kam míří. Konkrétní rozsah odpovědí však závisí na nastavení, dostupných aplikacích a aktuální nabídce funkcí.
CarPlay by mělo nově nabídnout podobnou konverzaci přímo v Google Mapách. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že Gemini není systémovým asistentem celého CarPlay. Siri zůstává výchozím asistentem Applu a Gemini je dostupné prostřednictvím podporované aplikace.
Pro řidiče iPhonů, kteří dávají přednost Google Mapám před Apple Mapami, by to přesto byla významná změna. Složitější navigační požadavky by mohli vyřizovat hlasem přímo během jízdy, aniž by museli kvůli každému upřesnění manipulovat s telefonem. To může zvýšit pohodlí, důležité ale zůstává používat hlasové ovládání tak, aby neodvádělo pozornost od řízení.
Co to znamená pro soukromí
Při používání Gemini je dobré vědět, jaké informace asistent zpracovává. Google uvádí, že poloha může být využívána k poskytování relevantních odpovědí. Způsob ukládání údajů o poloze a jejich případného zobecňování závisí na konkrétní službě a nastavení. Nelze proto automaticky předpokládat, že se veškeré údaje o poloze zpracovávají nebo uchovávají stejným způsobem.
Pokud si uživatel propojí další aplikace prostřednictvím funkce Connected Apps, může Gemini získat přístup k příslušným informacím z e-mailů, souborů nebo kalendáře v rozsahu udělených oprávnění. Některé funkce mohou také vyžadovat přihlášení k účtu Google a zapnutou možnost uchovávání aktivity. Přesné požadavky se liší podle konkrétní funkce.
Před propojením služeb proto stojí za to zkontrolovat nastavení soukromí a zvážit, zda chcete, aby asistent pracoval i s osobními e-maily nebo událostmi v kalendáři. Oprávnění lze spravovat v nastavení účtu Google a dostupné možnosti se mohou měnit podle používané služby.
Google Mapy se tak mohou postupně posunout od klasické navigace k hlasovému asistentovi, který rozumí nejen trase, ale i širšímu kontextu cesty. Pro uživatele iPhonů, kteří dávají přednost Google Mapám, by to byla vítaná novinka. Rozsah funkcí i termín jejich dostupnosti v Česku však bude potřeba potvrdit podle skutečného zavádění a oficiální dokumentace.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík