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Konec masivních klik. Do českých bytů míří dveře, které skoro splynou se zdíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Procházíte chodbou nového bytu a vidíte jen hladkou bílou stěnu. Teprve tenká […]
Konec masivních klik. Do českých bytů míří dveře, které skoro splynou se zdí
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 02.11.2026 07:06
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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