Skládá operu a ráno vstává kvůli synovi. Michael Kocáb v 72 letech překvapil tím, jak vypadá jeho běžný den

Michael Kocáb na Střeleckém ostrově křtil výběrové album kapely Olympic. VIPŽivot zaznamenal, že o frontmAnovi legendární skupiny Petru Jandovi, kterému je čtyřiaosmdesát, mluvil jako o „symbolu výdrže“. Sám přitom popsal režim, který zní jako rozvrh člověka o generaci mladšího. Kocáb prý prostě
ráno vstane, nasedne do auta a veze syna Davida do školy. Pak pracuje na hudbě. Odpoledne Davida vyzvedne. Večer může hrát koncert s Pražským výběrem. A mezi tím vším řeší správní radu 1. prezidentské knihovny a osud opery, na které pracoval čtyři roky. Opera, která už nečeká na inspiraci, ale na dramaturgii
Kocáb operu Vyhnání ďáblů z Arezza vlastně už neskládá, ale dopsal ji. Společně s textařem Michalem Horáčkem ji odevzdal Národnímu divadlu k dramaturgickému posouzení. Dva roky trvalo libreto, další dva hudba. Námět vychází z Giottovy fresky zachycující vyhnání démonů z italského města.
Horáček do libreta vložil téma zla, které se vrací v cyklech: okupace 1968, odsun sovětských vojsk, válka na Ukrajině. Kocáb v rozhovoru pro ČT24 upřesnil, že postava ďábla má být zároveň tenor, rapper i tanečník. Jde o jeho první operu.
Překvapení z Kocábova dne nevzniká z žádné excentriky. Vzniká z kontrastu. Člověk, který právě odevzdal operu Národnímu divadlu, ve svých dvaasedmdesáti letech ráno řeší totéž co tisíce českých rodičů o generace mladších: dostat dítě včas do školy. Sám říká, že bydlí daleko a
syna by nenechal chodit sám „přes tu přírodu“, bojí se lidí bez domova v okolí trasy. Takže ráno odvoz, odpoledne vyzvednutí. Každý den, když má Davida u sebe. A právě tahle povinnost ho podle jeho slov drží v kondici víc než cokoli jiného. Žádný trenér, žádný wellness program. Patnáctiletý syn a jeho rozvrh. Zdroj fotografie: Nextfoto Pražský výběr jede dál, Janda ještě víc
Kocáb s Pražským výběrem hraje v sezoně jednou až dvakrát týdně, mimo sezonu méně, „ale pořád něco je“. V roce 2026 kapela vystoupila minimálně v září v pražském Energy Pubu v Riegrových sadech a v prosinci ji čeká Dům kultury v Liberci.
Fyzickou kondici Kocáb spojuje hlavně s pódiem, tam má pohybu dost. Pro srovnání: Petr Janda, kterého Kocáb obdivuje, ve vlastním letošním rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal ještě drsnější režim, kolem 80 koncertů ročně, denní cvičení na kytaru, skládání nových věcí a k tomu školní logistiku kolem dvou dospívajících dcer. Jandovi je 84. Kocáb vedle něj vypadá jako mladší kolega, který teprve nabírá obrátky.
Vedle hudby a syna existuje ještě třetí rovina Kocábova dne. Od léta sedí ve správní radě někdejší Knihovny Václava Havla, dnes přejmenované na 1. prezidentskou knihovnu. Podle oficiálních materiálů instituce se má podílet i na přípravě klubového programu.
Z akce na Střeleckém ostrově mířil rovnou na jednání kolem knihovny. Tři souběžné závazky nevytvářejí obraz penzisty, který si užívá zasloužený klid. Vytvářejí obraz člověka, který klid nepotřebuje.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová