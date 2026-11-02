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Skládá operu a ráno vstává kvůli synovi. Michael Kocáb v 72 letech překvapil tím, jak vypadá jeho běžný den

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Michael Kocáb v říjnu křtil novou desku Olympiku, a když ho reportéři odchytili, popsal den, ve kterém se vejde opera pro Národní divadlo i ranní odvoz patnáctiletého syna do školy.
Michael Kocáb

Michael Kocáb

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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