Máte doma tohoto plastového kocoura z ČSSR? Zdobí galerie a sběratelé za něj dají i 20 000 Kč

Černý kocour s bílým ohebným trupem a otočnou hlavou. Tahle hračka kdysi stála v dětských pokojích po celém Československu a v leckteré rodině možná dodnes leží v krabici na půdě. Po kocourovi dnes pátrají sběratelé designu i kurátoři světových muzeí. Jestli z něj bude malý poklad, nebo hlavně milá vzpomínka, rozhodne pár detailů, které zvládnete zkontrolovat sami.
Podívejte se kocourovi na zátylek
Pravý kocour od designérky Libuše Niklové pochází z národního podniku Fatra Napajedla a výrobce se mu podepsal přímo na hlavu. Hledejte drobné f v kroužku, tedy značku Fatry, kterou má vzadu na hlavě každý originál. Starší série k ní přidávaly i patentové údaje: vlevo dole nápis ČS. PATENT a vpravo číslo 115236. S jistotou je nesou kusy z let 1966 až 1968.
Napoví i oči. První kocouři je měli žluté, od roku 1968 až do konce výroby se malovaly zeleně. Fatra je malovala ručně a pak ožehovala horkým vzduchem, aby vydržely i hrubé zacházení. Cizí výrobci místo nich často lepili nálepku nebo je odlévali jako hotový plastový díl.
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Harmonikový trup bývá skoro vždy bílý, Fatra ale po roce 1968 vyrobila i část kocourů s černou nebo žlutou harmonikou. Kocoura si rodiny z obchodu navíc odnášely v dílech a hračku skládaly dohromady samy děti. Při zmáčknutí zapíská, dá se ohýbat a otáčí hlavou.
Kolik dostanete za běžného kocoura
Na úvod je dobré trochu mírnit očekávání. Kocour se vyráběl ve velkém, takže za obyčejný kus sběratelé obvykle platí několik tisíc korun. Sběratel Lukáš Toman v roce 2022 pro Radiožurnál odhadl hodnotu krásně zachovalého originálu na zhruba 5 000 Kč, zatímco kus s okousaným ocasem se podle něj dá sehnat za 2 000 až 3 000 Kč.
Kupec si kocoura prohlédne ze všech stran. Zajímá ho, jestli nechybí žádný díl, jestli harmonika nemá díru a jestli po zmáčknutí pořád zapíská. Víc dostanete za kus v původní krabičce, kterou navrhla sama Niklová.
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Částky kolem 20 000 Kč a výš se týkají vzácnějších zvířátek, která Niklová ke kocourovi postupně přidala. Celkem jich navrhla devět, mezi nimi lva, krokodýla, osla nebo kozu. Podle únorového přehledu aukčního portálu Aukro se letos plně funkční pískací koza bez děr v harmonice vydražila za 20 150 Kč.
Ještě výš může jít oslík, kterého se vyrobilo méně kusů. Syn designérky Petr Nikl ve zmíněném rozhovoru pro Radiožurnál uvedl cenu kolem 40 000 Kč. Pokud tedy v krabici s kocourem leží i jeho kamarádi, vyplatí se je prohlédnout stejně pečlivě.
Pro přehled jsou ceny pohromadě v tabulce:
Kus Popis Cena Kdo cenu uvádí Kocour krásně zachovalý originál zhruba 5 000 Kč sběratel Lukáš Toman (2022) Kocour kus s okousaným ocasem 2 000 až 3 000 Kč sběratel Lukáš Toman (2022) Pískací koza plně funkční, bez děr v harmonice 20 150 Kč (letos vydražena na Aukru) únorový přehled portálu Aukro Oslík vyráběl se v menším počtu kolem 40 000 Kč Petr Nikl, syn designérky (2022) Kocoura vystavují muzea na třech kontinentech Přečtěte si také: Nalijte pár kapek do odtoku sprchy. Vyčistí trubky jako vysavač
Zájem sběratelů souvisí i s tím, že kocour dávno patří mezi uznávaná designová díla. Originál se objevil například na výstavě Century of the Child v newyorském Muzeu moderního umění v roce 2012 a putoval i po muzeích v Japonsku. Hračky Niklové mají ve sbírkách i pařížské Musée des Arts Décoratifs a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.
Kocoura Libuše Niklové vystavovalo newyorské Muzeum moderního umění a hračky designérky mají ve sbírkách i muzea v Paříži a v Praze. Ilustrační foto. Zdroj: Talha Kılıç / Pexels.
Úspěch měl i odvrácenou stranu. Kopie se vyráběly ve více než dvaceti státech v socialistickém bloku i na Západě a výrobci kocourovi pokaždé pozměnili nějaký detail, třeba barvu hlavy nebo očí. Pražské muzeum těmto kopiím věnovalo v roce 2022 samostatnou výstavu, a to v době, kdy Praha hostila celosvětovou konferenci muzeí ICOM. Kocour se stal maskotem konference. Organizátoři ho k tomu vybrali už v roce 2020 a dali mu jméno Líba.
Nápad z hadice od splachovací nádržky
Inspiraci našla Niklová v roce 1963 přímo v napajedelské továrně. Fatra tam tehdy vyráběla pružné vlnité hadice ke splachovacím nádržkám a designérka v nich uviděla hotové tělo pro zvířátko. Patent na ohebnou plastovou hračku přihlásila už v květnu 1963 a udělen jí byl v roce 1965.
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Fatra kocoura vyráběla v letech 1966 až 1970 a za tu dobu vyrobila přes 1,2 milionu kusů. Byl určený dětem od tří do šesti let a podle toho se s ním zacházelo. Kocour s neporušenou harmonikou, funkčním pískátkem a všemi díly se proto dnes shání mnohem hůř, než by napovídala tak velká výroba.
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Zdroje: https://www.libuseniklova.cz/kocourliba/, https://radiozurnal.rozhlas.cz/z-husiho-krku-piskaci-telo-hracky-libuse-niklove-byly-tak-unikatni-ze-staly-i-8763202, https://zpravy.kurzy.cz/853888-sberatele-utratili-na-aukru-v-unoru-za-top-10-aukci-pres-3-1-milionu-korun/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1e_Niklov%C3%A1, https://www.upm.cz/jak-sel-kocour-do-sveta-hracky-libuse-niklove-a-jejich-zahranicni-krizenci/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/plastova-hracka-cssr-cena/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/retro-hracky-cssr-libuse-niklova-cena/