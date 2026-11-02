Ročníky 1962 a 1963 mohou příští rok do penze. Bez splnění podmínky si počkají i 2 roky navíc

Muž, který se narodil v září 1962, může od března 2027 pobírat starobní důchod. Přiznají mu ho ale jen tehdy, když za sebou má dost let, za která se platilo důchodové pojištění nebo která zákon jako pojištění uznává.
Kdo tuhle podmínku nesplní, musí si na penzi počkat. Někomu se čekání protáhne o pár měsíců, jinému o celé roky. Na čem člověk je, se přitom dá zjistit ještě předtím, než si o důchod řekne.
Rozhoduje měsíc, ve kterém jste se narodili
Ročník 1962 se do penze nevejde do jednoho roku. Muži narození v tomto roce mají důchodový věk 64 let a 6 měsíců, takže ti z první poloviny roku na něj dosahují už během druhé poloviny roku 2026. V roce 2027 přijdou na řadu muži narození od července do prosince 1962, a to postupně od ledna do června.
Ročník 1963 má hranici o dva měsíce vyšší, tedy 64 let a 8 měsíců. Muži narození od ledna do dubna 1963 ji překročí mezi zářím a prosincem 2027. V červenci a srpnu 2027 tak důchodového věku nedosáhne žádný muž z těchto dvou ročníků.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Ročník Důchodový věk mužů Kdo na něj dosáhne v roce 2027 Kdy v roce 2027 1962 64 let a 6 měsíců muži narození od července do prosince 1962 postupně od ledna do června 1963 64 let a 8 měsíců muži narození od ledna do dubna 1963 mezi zářím a prosincem
Pro ženy bez dětí a pro ty s jediným dítětem platí přesně tytéž termíny jako pro muže. Matkám dvou a více dětí zákon hranici snižuje podle počtu vychovaných potomků, takže penzi mohou čerpat v mladším věku než jejich vrstevníci.
Bez potřebných let pojištění důchod nedostanete
Samotný věk k důchodu nestačí. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2027, potřebuje k řádnému starobnímu důchodu aspoň 35 let pojištění. Počítá se do nich:
zaměstnání; podnikání s placeným pojistným; takzvané náhradní doby, třeba péče o malé dítě nebo studium před rokem 2010.
Část náhradních dob, třeba studium nebo období evidence na úřadu práce, se ale do součtu nepočítá celá.
O něco kratší doba stačí lidem, kteří mají roky skutečně odpracované nebo zaplacené a náhradní doby do součtu nepotřebují.
Kdo v den, kdy dosáhne důchodového věku, potřebné roky nemá, tomu Česká správa sociálního zabezpečení důchod k tomuto dni nepřizná. Nárok mu vznikne až od chvíle, kdy chybějící dobu dosbírá, třeba další prací.
Kdo roky nedosbírá, čeká o dva roky déle
Pro lidi, kterým kus pojištění chybí natrvalo, existuje takzvaný odložený starobní důchod. Nárok na něj přichází s dvouletým zpožděním za důchodovým věkem, jaký platí pro muže se stejným datem narození. Zmíněný muž ze září 1962 by se ho tak dočkal v březnu 2029. Stačí k němu 20 let pojištění, do kterých se náhradní doby započítávají, a kdo má jen odpracované nebo zaplacené roky, vystačí s ještě kratší dobou.
Ženy na tom bývají hůř. U odloženého důchodu se počet vychovaných dětí vůbec nezohledňuje a nárok se odvozuje od důchodového věku mužů. Ženě, která vychovala víc než jedno dítě, se proto čekání oproti jejímu vlastnímu důchodovému věku protáhne o víc než dva roky. Čím víc dětí, tím je prodleva delší.
Kolik let pojištění máte, ukáže ePortál
Jestli vám pojištění nechybí, zjistíte včas. Na ePortálu ČSSZ si po přihlášení přes bankovní identitu nebo eObčanku zobrazíte přehled svých dob pojištění i jejich součet. Kdo elektronickou identitu nemá, může si o papírový výpis říct na okresní správě sociálního zabezpečení.
Přehled se vyplatí projít řádek po řádku, protože mezery bývají hlavně u náhradních dob. Muži by měli zkontrolovat třeba základní vojenskou službu, ženy zase roky strávené doma s malými dětmi. Práci v zahraničí úřad vůbec neeviduje, tu je potřeba uvést až v žádosti o důchod.
Chybějící období lze doložit třeba zápočtovým listem ze starého zaměstnání nebo potvrzením o studiu. Péči o malé děti ale úřad posoudí až spolu se žádostí. O důchod si přitom můžete říct s několikaměsíčním předstihem, takže se vyplatí mít přehled v pořádku včas.
Do penze nemusíte hned
Žádat o důchod nemusí nikdo hned v den, kdy na něj vznikne nárok. Kdo v práci zůstane a žádost odloží, dostane později vyšší penzi, protože se mu za odpracovanou dobu bez pobírání důchodu zvyšuje.
Kdo s žádostí o starobní důchod počká a dál pracuje, dostane později vyšší penzi. Ilustrační foto. Zdroj: Janusz Mitura / Pexels.
S odchodem do důchodu se dá spojit i další práce. Kdo už řádný starobní důchod pobírá, smí dál chodit do zaměstnání nebo podnikat a penzi přitom dostává celou.
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/starobni-duchod-podrobne, https://www.cssz.gov.cz/duchodova-reforma, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155, https://www.ochrance.cz/letaky/jak_se_pripravit_na_duchod/priprava-na-duchod.pdf, https://www.podnikatel.cz/clanky/nepriznali-vam-duchod-protoze-vam-chybely-roky-druha-sance-existuje/, https://www.denik.cz/ekonomika/doklady-zadost-o-duchod.html, https://zpravy.kurzy.cz/879393-kdo-pujde-do-duchodu-v-roce-2027-prehled-rocniku-a-kalkulacka-duchodoveho-veku/