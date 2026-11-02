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Ročníky 1962 a 1963 mohou příští rok do penze. Bez splnění podmínky si počkají i 2 roky navíc

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Muž, který se narodil v září 1962, může od března 2027 pobírat starobní důchod. Přiznají mu ho ale jen tehdy, když za sebou má dost let, za která se platilo důchodové pojištění nebo která zákon jako pojištění uznává. Kdo tuhle...
Ročníky 1962 a 1963 mohou příští rok do penze. Bez splnění podmínky si počkají i 2 roky navíc

Ročníky 1962 a 1963 mohou příští rok do penze. Bez splnění podmínky si počkají i 2 roky navíc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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