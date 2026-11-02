NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Carolina dala sedm gólů a Anaheim otočil z 0:3

Nedělní program NHL nabídl pět utkání a hned několik výrazných individuálních příběhů. Connor McDavid překonal více než čtyřicet let starý rekord Waynea Gretzkyho, Carolina rozdrtila Winnipeg 7:0 a brankář Pjotr Kočetkov dál drží mimořádnou sérii vítězství. Anaheim navíc předvedl obrat z třígólového manka, který by ještě po první třetině čekal málokdo.
Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets 7:0
Carolina rozhodla zápas drtivým tlakem a proměňováním šancí. Sean Walker otevřel skóre v oslabení, ve druhé třetině domácí nastříleli další čtyři branky a Winnipeg se dostal do situace, kdy musel vystřídat brankáře. Walker skóroval dvakrát, Logan Stankoven zaznamenal gól a dvě asistence a Pjotr Kočetkov chytil všech 26 střel soupeře.
Pro Kočetkova šlo o desátou výhru v desátém startu sezony. Stejný začátek zvládli v historii NHL pouze Carey Price a Jack Campbell, přičemž Campbell vyhrál prvních jedenáct utkání. Winnipeg prohrál podeváté za sebou a jeho trápení je stále výraznější: v posledních čtyřech zápasech dostal 23 gólů.
VIDEO Washington Capitals – Minnesota Wild 1:5
Minnesota začala ve Washingtonu dvěma rychlými zásahy Quinna Hughese a Michaela McCarrona. Justin Sourdif ve druhé třetině snížil, ale domácí se vyrovnání nedočkali. V závěru se prosadili Maxim Šabanov, Kirill Kaprizov a Danila Jurov. Brankář Jesper Wallstedt kryl 26 střel Capitals.
Nejdůležitější okamžik přišel při Kaprizovově trefě do prázdné branky. Útočník Wild tím zaznamenal 500. bod v NHL, na který potřeboval jen 413 zápasů. V klubové historii Minnesoty před ním hranici překonal pouze Mikko Koivu. Washingtonu skončila třízápasová vítězná série.
VIDEO Philadelphia Flyers – Utah Mammoth 6:3
Philadelphia zvládla zápas, v němž se do sestavy po deseti vynechaných utkáních vrátil Travis Konecny. Připsal si gól a asistenci, a významně se tak podílel na vítězství Flyers 6:3. Branku a asistenci měli rovněž Noah Cates a Christian Dvorak, obránce Jamie Drysdale přidal tři asistence.
Matvej Mičkov otevřel skóre, Utah odpověděl zásluhou Dmitrije Simaševa, ale od druhé třetiny domácí postupně získávali náskok. Prosadil se také Oliver Bonk. Mammoth v závěru snížili na 3:5 góly Michaila Sergačeva a Logana Cooleyho, Cole Knuble však trefou do prázdné branky utkání definitivně uzavřel. Český brankář Karel Vejmelka inkasoval v dresu Utahu pětkrát ze hry.
VIDEO New York Rangers – Edmonton Oilers 1:4
Connor McDavid potřeboval jen padesát sekund, aby překonal brankáře Rangers Dylana Garanda. Pro kapitána Oilers to byl osmý gól kariéry v úvodní minutě utkání, čímž překonal klubový rekord Marka Messiera. Důležitější zápis do statistik ale přišel ve druhé třetině: asistencí u přesilovkového gólu Evana Boucharda se McDavid dostal na třicet přihrávek v patnáctém zápase sezony. Wayne Gretzky na tuto metu potřeboval v sezoně 1984/85 šestnáct utkání.
Edmonton vedl po gólech McDavida, Coltona Dacha a Boucharda už 3:0. Pavel Dorofejev snížil, ale Dach v závěru přidal druhou trefu do prázdné branky. Gólman Matt Tomkins při svém prvním utkání NHL od dubna 2024 zaznamenal 27 zákroků.
VIDEO Anaheim Ducks – Ottawa Senators 6:3
Ottawa vedla po první třetině 3:0 a zdálo se, že Ducks znovu prožijí nepovedený večer. Jenže Anaheim ve druhé části srovnal a ve třetí třetině dokonal obrat. Cutter Gauthier zaznamenal hattrick včetně vítězného gólu při přesilovce pěti proti třem. Judd Caulfield přidal dva góly a asistenci, Leo Carlsson tři asistence.
Anaheim vstřelil šest branek za sebou a proměnil čtyři z pěti přesilových her. Gauthier dal v úvodu třetí třetiny dvě branky v rozmezí 36 sekund a Roger McQueen později pojistil vítězství. Ducks po velmi slabém období získali druhou výhru z posledních devíti utkání, Ottawa naopak promarnila vedení, které ještě po dvaceti minutách vypadalo komfortně.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL – Carolina vs. Winnipeg [ 2 ], NHL – Minnesota vs. Washington [ 3 ], NHL – Philadelphia vs. Utah [ 4 ], NHL – Edmonton vs. Rangers [ 5 ], NHL – Anaheim vs. Ottawa [ 6 ]