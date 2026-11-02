Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sparta měla šance i přesilovku. Proč jí proti Bohemians nestačilo ani jedno?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po bezbrankové remíze v Ďolíčku ztrácí Sparta na Slavii osm bodů. Proti Bohemians vyslala šest střel mezi tyče a podle zápasových statistik vyprodukovala očekávané góly 3,11. Přesto nedala gól ani proti soupeři, který od 74. minuty hrál v deseti. Když se podíváme na konkrétní momenty, nejde jen o smůlu v zakončení.
Sparta měla šance i přesilovku. Proč jí proti Bohemians nestačilo ani jedno?

Sparta měla šance i přesilovku. Proč jí proti Bohemians nestačilo ani jedno?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:55

Reklama
Další články z Vše o sportu
Lehečka vyhrál první set 6:2, ale titul z Basileje ale bere nakonec Vacherot
Lehečka vyhrál první set 6:2, ale titul z Basileje ale bere nakonec Vacherot
McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl
McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl

Connor McDavid si v utkání Edmontonu s New York Rangers připsal třicátou asistenci sezony. Dokázal to o...

NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Carolina dala sedm gólů a Anaheim otočil z 0:3
NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Carolina dala sedm gólů a Anaheim otočil z 0:3

Pět zápasů NHL přineslo rekord Connora McDavida, desátou výhru Pjotra Kočetkova v desátém startu sezony i...

Mercedes mohl vzít Sainze. Vsadil na Antonelliho a teď má dvacetiletého mistra světa.Vettelův rekord vydržel 16 let
Mercedes mohl vzít Sainze. Vsadil na Antonelliho a teď má dvacetiletého mistra světa.Vettelův rekord vydržel 16 let

Když Lewis Hamilton oznámil odchod k Ferrari, mohl Toto Wolff sáhnout po zkušeném jezdci. Místo toho...

Kapitán Colorada se proměnil v keř. Landeskog pak ze zálohy děsil vlastní spoluhráče
Kapitán Colorada se proměnil v keř. Landeskog pak ze zálohy děsil vlastní spoluhráče

Gabriel Landeskog vymyslel s manželkou Melissou na halloweenském večírku Colorada Avalanche neobvyklé...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
SportFotbal
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.