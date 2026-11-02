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Češi teď v Albertu nakupují levněji i bez aplikace. Za vším je útok na obchody i v USA

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Zákazník, který si do telefonu nikdy nestáhl věrnostní aplikaci, měl v Albertu […]
Češi teď v Albertu nakupují levněji i bez aplikace. Za vším je útok na obchody i v USA

Češi teď v Albertu nakupují levněji i bez aplikace. Za vším je útok na obchody i v USA

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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