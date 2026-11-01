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Zákulisí Zrádců odhaleno: Psychologa využívá polovina hráčů. Pomoc vyhledal i režisér Krug

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Druhá řada oblíbené reality show Zrádci budí pořádné emoce a rozděluje diváky na dva tábory. Režisér Marcus Krug (36) v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradil, jak hodnotí letošní sérii, kolik soutěžících vyhledává psychologickou pomoc a zda se česká verze dočká expanze do zahraničí.
Režisér Zrádců Marcus Krug.

Režisér Zrádců Marcus Krug.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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