Zákulisí Zrádců odhaleno: Psychologa využívá polovina hráčů. Pomoc vyhledal i režisér Krug

Režisér Zrádců Marcus Krug. Moderátor Zrádců Vojtěch Kotek. Třetí řada oblíbené reality show Zrádci přilákala spoustu diváků. Slavnostní premiéra třetí řady Zrádců. Letošní hra bude ještě mnohem drsnější. Slavnostní premiéra třetí řady Zrádců. Štefan Rehák a Petr Barnabáš Jurič ve společnosti. Petr Barnabáš Jurič je moc sympatický. Štefan Rehák a Petr Barnabáš Jurič s dalšími účastníky letošních Zrádců. Štefan Rehák a Petr Barnabáš Jurič září v letošních Zrádcích. Štefan Rehák a Petr Barnabáš Jurič jsou spokojený a milý pár. Štefan Rehák a Petr Barnabáš Jurič si mezi soutěžícími našli mnoho přátel. Petr Barnabáš Jurič s účastnicemi druhé série Zrádců. Slavnostní premiéra třetí řady Zrádců.
Druhá řada oblíbené reality show Zrádci budí pořádné emoce a rozděluje diváky na dva tábory. Režisér Marcus Krug (36) v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradil, jak hodnotí letošní sérii, kolik soutěžících vyhledává psychologickou pomoc a zda se česká verze dočká expanze do zahraničí.
Diváci se rozdělili na dva tábory
Letošní řada Zrádců vyvolává mezi diváky bouřlivé diskuse. Podle režiséra Marcuse Kruga však jde přesně o to, čeho chtěli tvůrci dosáhnout.
"Myslím, že to, co jsme avizovali, že se diváci tentokrát rozdělí na tábory, a nebude to, že všichni fandíme tomuhle nebo tomuhle, tak to se stalo. Díky tomu je plamennější diskuse, ale my jsme spokojení," uvedl pro Aplausin.cz.
Úspěch pořadu podle něj stále roste, zároveň si však uvědomuje, že popularita nemůže stoupat donekonečna.
"My samozřejmě cítíme, že to roste. Zároveň víme, že to nebude růst donekonečna. Tak i proto tady děláme ty velké projekce, protože samozřejmě někdy se najde nějaký ten pomyslný vrchol," vysvětlil. Psychologa využívá polovina soutěžících
Reality show plná intrik, manipulací a nedůvěry může být pro účastníky psychicky náročná. Krug proto prozradil, jak často hráči vyhledávají pomoc psychologa.
"Myslím, že to je třeba půlka hráčů, která si ho zavolá. A to je třeba jenom, že si chtějí popovídat o něčem jiném než o hře, tak to využijí," uvedl režisér.
Psychologickou podporu přitom nevyužívají pouze soutěžící, ale také samotní tvůrci.
"I štáb to vlastně občas využívá, já sám jsem to už využil taky, takže je to spíš pro dobrou náladu na place," přiznal Krug s tím, že informace o jednotlivých konzultacích se k němu ani nedostávají. Zrádci v zahraničí
Přestože česká verze Zrádců sklízí pozitivní ohlasy, její cesta k zahraničním divákům není jednoduchá. Tvůrci dokonce uvažují o anglických titulcích či překladu, zásadní překážkou jsou však licenční podmínky.
"Ten problém je, že to je licencovaný pořad, který musí být na Primě, nemůže být na virální platformě typu YouTube. Takže my nemáme moc způsobu, jak to těm zahraničním divákům ukázat," vysvětlil režisér.
"Pořád spekulujeme o nějaké přeložené variantě do angličtiny. Ještě pořád se to nestalo, protože právě nevíme, kam by se to dalo," pokračoval. "Možná by to bylo taky zajímavý. Nepřemýšleli jsme o tom nějak aktivně," zmínil. Zahraniční tvorba je však velmi inspiruje pro českou verzi. "A merická a britská verze je v podstatě jedna produkce. Ale už se tím tolik neinspirujeme, protože víme, že hodně lidí na to kouká. Takže když chceme nějaké překvapení, tak se tomu snažíme vyhýbat a čerpat z kanadské, francouzské, australské a skandinávské," dodal. Zdroj: Aplausin.cz