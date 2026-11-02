Reklama
Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ráno mrzne na skle auta, po obědě svítí sluníčko a v kabátě […]
Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 02.11.2026 07:45
Reklama
Nejhorší podzimní kozačky pro seniorky: pořád si je kupují a neví, že kvůli tomu zestárnou až o 10 let
Jakmile se ochladí, sáhne většina žen do botníku po stejném páru jako […]
České seniorky pořád nosí tyhle kozačky. Netuší, že si tím opticky zvětší objem lýtka i o 5 cm
Pohodlné kozačky s volnou holení má v botníku nejedna žena, a to […]
Nejhorší podzimní kabáty pro seniorky. Nosí je už od 90. let a přidávají jim až 7 let
Ve skříni mnoha žen po šedesátce visí kabát, který přežil několik stěhování […]
Módní návrhářka varuje seniorky. Nenoste tenhle 1 kabát. Myslíte si, že vám ubere roky, ale ve skutečnosti vás dělá o 10 let starší
Stačí se v listopadu rozhlédnout na zastávce tramvaje a hned je jasné, […]
Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...Všechny články tohoto autora →
Stačí při rekonstrukci domu udělat tuto chybu a přijde drahý problém. Mnoho majitelů netuší, že potřebují povolení
Trendy svět
dnes, 09:05
3 min
Vysoký cholesterol dlouho nezpůsobuje žádné potíže. Lékařka vysvětlila, které hodnoty už vyžadují pozornost
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:02
2 min
Člověk s podprůměrným IQ nemá sebemenší šanci v tomto obrázku najít skryté číslo 17. Na časovém limitu 12 vteřin pohoří většina lidí
Světkreativity
dnes, 09:02
2 min
Lehečka vyhrál první set 6:2, ale titul z Basileje ale bere nakonec Vacherot
Vše o sportu
dnes, 09:02
2 min
Proletěl předním sklem mercedesu a paradoxně ho to zachránilo. Karel Černoch si smrt mladého kolegy vyčítal do konce života
VIPživot.cz
dnes, 09:01
2 min
Reklama
Studna je vaše, podzemní voda ne. Ani vlastní zahrada nedává odběru volnou ruku
ChytřeNaTo.cz
dnes, 09:00
5 min
Tento týden v seriálu Ulice: Temné stíny minulosti, hledání pomoci a řešit se bude i prozrazené tajemství
ReadZone
dnes, 09:00
3 min
Děsivé plazmové peklo propálilo zaskočené vojáky. Supertajná nacistická bomba roztavila silný pancíř
Zbrojopis
dnes, 09:00
5 min
Faraónská cena za ubytování v předvečer zatmění Slunce
VodaDnes.cz
dnes, 09:00
2 min
Kam až může zajít politický tlak na justici. Soudcovská unie varuje před polským chaosem
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:00
Reklama
Rodiče mohou získat ošetřovné i během víkendu. Mnoho z nich ale netuší, jaké jsou přesné podmínky
Byznys trendy
dnes, 08:50
4 min
Slibovali zrušení Green Dealu a nic. Spokojenost s Babišovou vládou klesá, hlavně u voličů SPD a Motoristů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:46
Show Jana Krause: Artur Štaidl promluví o pomoci psychologa i návratu k hudbě a moderátor vyzpovídá soukromého detektiva
V Telce
dnes, 08:40
3 min
Ozve se ten, s kým jste dávno skončili. Tato znamení v listopadu čeká 1 osudové rozhodnutí
ExtraInspirace
dnes, 08:40
4 min
Posílat soubory mailem je zbytečné, Android má vestavěnou funkci, o které většina lidí neví. Funguje i bez internetu
Mobify.cz
dnes, 08:39
5 min
Reklama
Křehké ořechové cukroví, které se rozplývá v puse: Nevěstky s ořechovým krémem a žloutkovou polevou
Cooky.cz
dnes, 08:35
4 min
Ani Vídeň, ani Drážďany. Tohle vánoční město v Evropě láká Čechy svařákem za pár korun a bez davů turistů
Outdoor tipy
dnes, 08:34
4 min
Rath u Ústavního soudu neuspěl. Stěžoval si na politické tlaky a nepřiměřenost trestu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:32
ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný Svoboďák
Brněnská Drbna
dnes, 08:30
1 min
Zapomeňte na cepy a vidle. Husité měli na svou dobu moderní a vychytané zbraně
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Reklama
Ryanair musí šetřit. Aerolinkám kvůli drahému palivu klesl zisk o 6 procent, zvažují menší posádky i větší podíl AI
HN.cz
dnes, 08:28
Dívčí pokoj může být krásný i praktický zároveň. Správné barvy, nábytek a úložné prostory vytvoří ideální zázemí
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:19
3 min
Topíte v ložnici jako v obýváku? Každý stupeň navíc zvedne účet za teplo až o 8 %
UdálostiExtra
dnes, 08:19
4 min
Žijí z kulturních válek a nic nesplní. Spokojenost s vládou klesá, radost z ní nemají ani voliči Motoristů a SPD
HN.cz
dnes, 08:16
McDavid potřeboval na 30 asistencí jen 15 zápasů. Gretzkyho rekord padl
Vše o sportu
dnes, 08:14
2 min
Reklama
Tresty pro hasiče a úřednici za otrávenou Bečvu platí. Nejvyšší soud odmítl dovolání
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:13
Ryanair mění pravidla pro cestující. Kdo si nepohlídá nový časový limit, může přijít o let i peníze
Trendy svět
dnes, 08:09
3 min
Technologie, které dalo p*rno světu. Bez průmyslu pro dospělé by internet možná vypadal jinak
Kód Enigma
dnes, 08:09
11 min
Z evropských peněz se v Česku často platí i zbytečné projekty, upozorňuje NKÚ. Jako příklad zmínil zaostávání v rozvoji elektromobility
HN.cz
dnes, 08:08
Legendární Ptáci jako seriál. Novou verzi píše pro HBO tvůrce Zoufalých manželek
Kinobox.cz
dnes, 08:05
2 min
Reklama
Záněty močových cest. Bylinkářka radí: Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu
i60.cz
dnes, 08:05
4 min
Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu
i60.cz
dnes, 08:05
4 min
Chceš, aby řekl ano? 6 psychologických triků, které fungují lépe než přemlouvání
Poudree.cz
dnes, 08:04
6 min
Miliardy tun materiálu ve vesmíru. Vědci zvažují obří sluneční clonu proti oteplování
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 07:59
V zásahové výstroji, helmě a s lahví. Na Kleť pro dobrou věc vystoupali i hasiči z Prahy
Pražská Drbna
dnes, 07:58
1 min
Reklama
NHL po noci: McDavid překonal Gretzkyho, Carolina dala sedm gólů a Anaheim otočil z 0:3
Vše o sportu
dnes, 07:56
3 min
Sparta měla šance i přesilovku. Proč jí proti Bohemians nestačilo ani jedno?
Vše o sportu
dnes, 07:55
4 min
Stát změnil maximální ceny benzinu a nafty. Řidiči ale mohou u čerpacích stanic zaplatit méně
Trendy svět
dnes, 07:51
3 min
Tablety do myčky mají využití v celé domácnosti. Poradí si s odolnou špínou, mastnotou i nepříjemným zápachem
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:46
2 min
Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila
Relaxeo.cz
dnes, 07:45
4 min
Reklama
Reklama
Bagárová ukázala, co jí lipedém dělá s tělem. Teď se rozhodla pro radikálnější řešení
Meteorologové upravili předpověď na listopad. Sněhu bude méně, zato přijdou mrazy až minus 5 stupňů
Tomáš Matonoha hubne před očima! Dva dny nejedl a přiznal pravdu o manželce
Dalibor Janda si postěžoval na svůj důchod: Zpěvák odhalil, proč všechno musí vracet
"Po sexu se jdi vyčůrat..." Konečně logické vysvětlení, proč se to doporučuje
Reklama
Reklama