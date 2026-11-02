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Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila

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Ráno mrzne na skle auta, po obědě svítí sluníčko a v kabátě […]
Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila

Ani svetr, ani mikina. Stylistky na letošní podzim doporučují seniorkám tohle 1 oblečení, které zahřeje, ale nepřidá kila

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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