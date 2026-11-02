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Tento druh pečiva ze supermarketu by pekař nikdy nepozřel. Češi ho milují a považují za delikatesu

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Dennívýzva
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Vůně čerstvě upečeného pečiva je pro mnohé neodolatelná. V supermarketu stačí projít kolem regálu a člověk už přemýšlí, co si dá ke kávě. Jenže zkušený pekař má na některé oblíbené kousky úplně jiný názor. A do jednoho z nich byste to vůbec neřekli.
Tento druh pečiva ze supermarketu by pekař nikdy nepozřel. Češi ho milují a považují za delikatesu

Tento druh pečiva ze supermarketu by pekař nikdy nepozřel. Češi ho milují a považují za delikatesu

Zdroj: New Africa / Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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