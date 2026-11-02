Tyhle šaty nosí na podzim skoro každá česká seniorka. Neví, že už jsou podle stylistek 20 let z módy

Venku se ochladilo, ráno je šero a ruka v šatníku sama sáhne po tom nejpohodlnějším, co tam visí. Přesný rok, kdy tenhle kousek přestal být moderní, vám nikdo neřekne. Stylistky se ale v jedné věci shodují až nápadně: právě tyhle šaty dokážou ženě přidat roky, aniž by si toho všimla.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Pohodlí, které klame
Řeč je o volných šatech bez jakéhokoli střihu. Padají rovně od ramen dolů, v pase nic nenaznačují a připomínají spíš stan nebo pytel. Mnoho žen po nich sahá s dobrým úmyslem, protože věří, že pod velkým kusem látky schovají bříško nebo boky.
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Výsledek bývá přesně opačný. Šaty bez tvaru postavu opticky rozšíří, takže žena vypadá mohutnější, než ve skutečnosti je. Spolu s ladnou linií se vytratí i elegance.
Foto: Magnific.com Pas je pořád tam
Odbornice na styl proto radí nevzdávat se pasu, i když už není tak útlý jako kdysi. Šaty přitom nemusí být upnuté. Stačí, když postavu jemně kopírují a pas aspoň naznačí.
„Je důležité, aby topy i šaty stále vytvářely iluzi pasu,“ uvedla pro Novinky.cz stylistka Irena Vokrojová.
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Nejčastěji zmiňovaným lékem jsou zavinovací šaty. Látka se kříží přes tělo, v pase se zaváže a postava hned dostane ženský tvar. Zároveň takový střih nenápadně zakryje bříško.
Stylistka a vizážistka Dominika Staňková Chválová ho podle Novinek řadí k základním střihům, které pas zvýrazní. Na podzim se vyplatí sáhnout po variantě z teplejší a pevnější látky.
Foto: Magnific.com Když už volné šaty doma máte
Vyhazovat je nemusíte. Pomůže obyčejný pásek, který volné šaty v pase stáhne a postavě vrátí proporce. Rozdíl dělá i materiál. Pevnější a hustší látky drží tvar, zatímco tenké a lesklé umělé tkaniny působí lacině a nelichotí.
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Na chladnější dny pak přes šaty stačí jedna pěkná vrstva, třeba sako nebo kardigan s jasným střihem. Kupa svetrů a šál navrch postavu znovu utopí.
A nebojte se barev. Samá černá a béžová umí pleť unavit, kdežto sytá lahvově zelená, tmavě modrá nebo vínová obličej rozjasní.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://blog.petitedressing.com/10-dress-mistakes-women-over-60-make-without-realizing/, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-modni-tipy-pro-zeny-s-vetsim-briskem-vyzkousejte-triky-s-kosili-40533415, https://vegoutmag.com/fashion-and-beauty/z-8-flattering-clothing-cuts-that-are-actually-hiding-boomer-womens-best-features, https://blog.petitedressing.com/7-outfit-choices-that-stylists-say-no-longer-work-after-60/, https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle-moda-kosmetika-modni-ulovky-z-plus-size-kolekci-co-bude-v-lete-sluset-plnym-krivkam-40581875, https://tovima.com/wsj/retirees-how-not-to-look-retired-even-when-you-are-chic-older-women-have-some-fashion-tips Přečtěte si také: Ozve se ten, s kým jste dávno skončili. Tato znamení v listopadu čeká 1 osudové rozhodnutí