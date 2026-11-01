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Video: Emoce v živém přenosu StarDance! Jandová bojovala se slzami, soutěž opustil pár Polák a Mašková

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Moderátoři StarDance Marek Eben (68) a Tereza Kostková (50) na dnešním parketu přivítali sedm soutěžních párů. Porota byla opět přísná a nemilosrdná, ale hned v po prvním tanci každý z nich vytasil devítku. StarDance opustil nakonec Tomáš Polák a Adriana Mašková.
Video: Emoce v živém přenosu StarDance! Jandová bojovala se slzami, soutěž opustil pár Polák a Mašková

Video: Emoce v živém přenosu StarDance! Jandová bojovala se slzami, soutěž opustil pár Polák a Mašková

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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