Video: Emoce v živém přenosu StarDance! Jandová bojovala se slzami, soutěž opustil pár Polák a Mašková

Tereza Kostková vypadala opět nádherně. Tereza Kostková je skvělá moderátorka. Tereza Kostková a Marek Eben. Moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben. Marta Jandová a Martin Prágr. Marta Jandová byla ze svého tanečního vystoupení zklamaná. Marta Jandová byla ze svého v vystoupení zklamaná. Martě Jandové to moc slušelo. Tomáš Matonoha a jeho tanečnice. Tomáš Matonoha byl tento večer velmi osobity. Daniel Makovec a Sara Sandeva. Oba vypadali a tančili dnes skvěle. Sara Sandeva vypadala jako bohyně. Sara Sandeva je skvělá tanečnice. Taneční pár Sara Sandeva, Daniel Makovec. StarDance 2026. Tomáš Polák a Adriana Mašková dostali od poroty kruté hodnocení. Dnes jim to moc nešlo.
Moderátoři StarDance Marek Eben (68) a Tereza Kostková (50) na dnešním parketu přivítali sedm soutěžních párů. Porota byla opět přísná a nemilosrdná, ale hned v po prvním tanci každý z nich vytasil devítku. StarDance opustil nakonec Tomáš Polák a Adriana Mašková.
Studená sprcha hned ze začátku
Zpěvák Tomáš Polák a tanečnice Adriana Mašková předvedli dynamický q
uickstep. Porota zkritizovala koordinaci Tomášova těla při tanci, ale zároveň vyzdvihli, jeho snahu. " Tomáši, ty ses ohodnotil sám. Ty nohy byly nesmírně rychlé, přesně v rytmu. Tím si mě ohromil. To je obrovské pozitivum. Tvé postavení je ale stále stejné, je to lavor," řekl Zdeněk Chlopčík. Nakonec si od poroty vysloužili pouhých 21 bodů. Ohnivá Sara Sandeva
Dalším tanečním párem, který se předvedl na parketu, byli tanečník Daniel Makovec a herečka Sara Prachař Sandeva. Tentokrát zatančili ohnivé pasodoble. Krásné Sandevě držel v publiku palce její manžel a herec Jakub Prachař.
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Minulý týden jste dostali strašný kartáč. Jsem rád, že jste zpět. Bylo to strašně hezké," zhodnotil jejich výkon Richard Genzer. Sara Sandeva a Daniel Makovec si nakonec vytančili od poroty třicet bodů. Jandové se chtělo plakat
Zpěvačka Marta Jandová a tanečník Martin Prágr jsou už dávno sehraná dvojice, která je každým kolem na parketě lepší. Podobně jako Tomáš Polák a Adriana Mašková předvedli q
uickstep. " Je to velmi rychlý tanec. Když člověk udělá drobnou chybičku, tak dost dlouho trvá, než se dostane zpět do té koncepce. Trošičku mi vadilo, že si stála příliš rovně. Jinak to byl docela vydařená výkon," ohodnotil jejich vystoupení porotce Zdeněk Chlopčík.
Z úst poroty dokonce zazněla slova, že po té tragédii, to bylo celkem dobré. Ve tváři Marty Jandové bylo vidět zklamání z hodnocení poroty. Snažila se stále usmívat, ale smutek ve tváři nešel přehlédnout. "
Mrzí nás to. Chyba padla na přímý přenos a to je nepříjemné. Vnitřně se mi chtělo plakat i kvůli Martinovi," zhodnotila dnešní vystoupení Marta Jandová. Taneční pár nakonec získal 24 bodů. StarDance opouští
Na závěr dnešního StarDance zatančili tanečnice Catharina Málek a umělec Vojtěch Dyk. Od obecenstva v sále si vysloužili dlouhý potlesk. "
Byl to překrásný, standardní, anglický, waltz," ohodnotil jejich vystoupení Zdeněk Chlopčík. Od poroty si vysloužili 32 bodů. Na konci krásného večera StarDance navždy opustil pár Tomáš Polák a Adriana Mašková. Zdroj: Aplausin.cz