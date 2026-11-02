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Po české vesnici se procházel dikobraz. „Je to jen přerostlé morče,“ uklidňuje údajná majitelka

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Dennívýzva
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Vrátíte se večer z divadla, projíždíte českou vesnicí a před autem se vám po silnici štráduje něco, co rozhodně není srna, kočka ani pes. Je to dikobraz. Přesně to se stalo v sobotu večer v Olešnici u Bouzova na Šumpersku. Zvíře se po vozovce pohybovalo bez větších známek nervozity, při přiblížení auta naježilo ostny a zmizelo
Po české vesnici se procházel dikobraz. „Je to jen přerostlé morče,“ uklidňuje údajná majitelka

Po české vesnici se procházel dikobraz. „Je to jen přerostlé morče,“ uklidňuje údajná majitelka

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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