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Ryanair mění pravidla pro cestující. Kdo si nepohlídá nový časový limit, může přijít o let i peníze

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Cestující nízkonákladové letecké společnosti Ryanair čeká od 10. listopadu 2026 změna při odbavování na letištích. Dopravce zpřísňuje časový limit pro odevzdání zavazadel a uzavření odbavovacích přepážek. Nově bude nutné vše stihnout nejpozději hodinu před plánovaným odletem. Dosavadní pravidla přitom umožňují odbavení ještě 40 minut před odletem. Kdo nový termín nestihne, riskuje, že do letadla vůbec nenastoupí.
Ryanair mění pravidla pro cestující. Kdo si nepohlídá nový časový limit, může přijít o let i peníze

Ryanair mění pravidla pro cestující. Kdo si nepohlídá nový časový limit, může přijít o let i peníze

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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