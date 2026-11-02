Ryanair mění pravidla pro cestující. Kdo si nepohlídá nový časový limit, může přijít o let i peníze

Změna začne platit na všech letištích, odkud Ryanair provozuje své lety, a dotkne se také cestujících z České republiky. Především lidé, kteří si na dovolenou nebo pracovní cestu berou větší zavazadlo do nákladového prostoru, budou muset upravit své dosavadní návyky. Dvacetiminutový rozdíl se může zdát zanedbatelný, v letištním provozu však může rozhodovat o tom, zda cestující svůj spoj stihne. Nová pravidla se navíc nevztahují pouze na velké zahraniční terminály, ale také na menší regionální letiště. Jejich zavedení už potvrdilo například letiště Brno-Tuřany, které upozorňuje, že po uzavření přepážek nebude možné přijmout další cestující ani jejich odbavená zavazadla. Pro pasažéry to znamená především nutnost počítat s dostatečnou časovou rezervou ještě před příjezdem k letištnímu terminálu.
Dvacet minut může rozhodnout o celé dovolené
Dosud mohli cestující Ryanairu odevzdat odbavená zavazadla nejpozději 40 minut před plánovaným odletem. Od úterý 10. listopadu se tato hranice posouvá na 60 minut. Pokud tedy letadlo odlétá například ve 12 hodin, musí být zavazadlo odbavené nejpozději v 11 hodin. Nestačí přitom v uvedený čas teprve dorazit na letiště nebo se postavit do fronty. Rozhodující je skutečné dokončení odbavení před uzavřením přepážek. Cestující, kteří si nechají příjezd na poslední chvíli, tak mohou narazit i v případě, že samotné letadlo bude stále stát na letištní ploše.
Pravidla přepravy zároveň umožňují dopravci odmítnout nástup cestujícím, kteří nestihnou požadovaný čas odbavení, a to bez nároku na vrácení ceny letenky. Největší riziko představují situace, kdy se lidé zdrží cestou na letiště, při hledání odbavovací přepážky nebo čekáním na odevzdání kufru. Samotná změna přitom neznamená povinnost být na letišti přesně hodinu před odletem. To už by pro cestující s odbaveným zavazadlem mohlo být pozdě. Ryanair nadále doporučuje dostavit se k odbavení nebo odevzdání zavazadel alespoň dvě hodiny před plánovaným odletem. Při větším vytížení letiště je vhodné počítat také s časem na bezpečnostní a případnou pasovou kontrolu.
Cestujících pouze s příručním zavazadlem se změna nedotkne
Nové opatření se podle údajů společnosti týká přibližně 20 procent jejích zákazníků, kteří využívají odbavená zavazadla. Zbývajících zhruba 80 procent pasažérů, kteří cestují bez kufru do nákladového prostoru a odbavují se předem přes internet, nemusí kvůli nové lhůtě měnit dosavadní postup. Po příchodu na letiště mohou zamířit přímo k bezpečnostní kontrole a následně k odletové bráně. I pro ně ovšem zůstává důležité dodržet pravidla nástupu do letadla. U odletové brány mají být nejpozději 30 minut před plánovaným odletem. Nová šedesátiminutová lhůta pro odbavení zavazadel tedy neznamená změnu tohoto limitu.
Beze změny zůstává také internetové odbavení, které je potřeba dokončit nejpozději dvě hodiny před odletem. Cestující s předem zakoupeným konkrétním sedadlem mohou tuto možnost využít až 60 dní dopředu. Ti, kteří si sedadlo nepřiplácejí a nechají si ho přidělit automaticky, se mohou bezplatně odbavit v období od 24 do dvou hodin před odletem. Pokud cestující internetové odbavení nestihne, může mu být na letišti účtován poplatek, který podle zveřejněných podmínek dosahuje 55 eur nebo liber. Samotné dřívější uzavírání přepážek však žádný nový odbavovací poplatek nezavádí. Rozdíl mezi internetovým odbavením a fyzickým odevzdáním zavazadla proto zůstává zásadní.
Letiště mají zrychlit odbavení zavazadel
Důvodem změny jsou především dlouhé fronty, které mohou vznikat při bezpečnostních a pasových kontrolách. Ryanair chce cestujícím ponechat více času mezi odevzdáním zavazadla a příchodem k odletové bráně. Přestože se lhůta pro odbavení zkracuje, dopravce očekává, že díky dřívějšímu uzavření přepážek bude méně cestujících dobíhat na poslední chvíli. Provozní opatření má pomoci zejména v období zvýšené poptávky po letecké dopravě, kdy se na letištích současně odbavuje větší počet spojů. Problémy přitom nemusí vznikat pouze u samotných přepážek, ale také při následných kontrolách dokladů a zavazadel. Nový postup tak přesouvá část časové rezervy do fáze po odbavení.
Součástí změn je také rozšiřování samoobslužných zařízení pro odevzdávání zavazadel. Společnost při oznámení nových pravidel uvedla, že do října plánuje vybavit těmito zařízeními více než 95 procent letišť ve své síti. Cestující si díky nim mohou sami vytisknout zavazadlový štítek a připravit kufr k odbavení bez nutnosti absolvovat celý postup u klasické přepážky. Samoobslužná zařízení však neznamenají zrušení zaměstnanců letištního odbavení ani automatické prodloužení lhůty pro odevzdání zavazadel. Rozhodující nadále zůstává čas stanovený dopravcem. Novinka proto bude vyžadovat především pečlivější plánování cesty na letiště, nikoliv pouze rychlejší postup po příjezdu.
Použité zdroje: Ryanair.com, Euronews.com