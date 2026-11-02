Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dalibor Janda si postěžoval na svůj důchod: Zpěvák odhalil, proč všechno musí vracet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dalibor Janda se ani v důchodovém věku nevzdává práce, přestože by si po letech na hudební scéně mohl užívat zaslouženého odpočinku. Sám přitom tvrdí, že ze své penze prakticky nic nemá, protože ji celou odvede zpátky státu na odvodech.
Fotografie Dalibora Jandy

Fotografie Dalibora Jandy

Zdroj: Foto: Nextfoto, Dalibor Janda na setkání k výročí vydání alba Hurikán
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:29

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Test znalostí na téma civilní jména slavných zpěváků: Kdo nepozná ani 7 z 10 hvězd, ten má co dohánět
Test znalostí na téma civilní jména slavných zpěváků: Kdo nepozná ani 7 z 10 hvězd, ten má co dohánět
Test znalostí o dětských seriálech ze 70. a 80. let: Jen pamětníci získají 10/10 bodů
Test znalostí o dětských seriálech ze 70. a 80. let: Jen pamětníci získají 10/10 bodů

Na dnešek jsme nachystali kvíz pro ty, kdo část dětství nebo mládí strávili před televizí v 70. a 80....

Velký filmový kvíz: Úkolem je poznat herce z československých pohádek podle jejich nepohádkových rolí
Velký filmový kvíz: Úkolem je poznat herce z československých pohádek podle jejich nepohádkových rolí

Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky československého filmu. Pohádkoví herci toho odehráli mnohem víc...

Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Jeden ze sousedů odhalil, jakým peklem si procházeli
Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Jeden ze sousedů odhalil, jakým peklem si procházeli

Černouček zažil po prezidentských volbách dost nezvyklé období. Z vesnice, kde se normálně nic podobného...

Společná fotka Havlové s Pavlem rozdělila fanoušky. Bývalá první dáma poslala kritikům drsný vzkaz
Společná fotka Havlové s Pavlem rozdělila fanoušky. Bývalá první dáma poslala kritikům drsný vzkaz

Dagmar Havlová se pochlubila společnou fotografií s prezidentem Petrem Pavlem, s nímž usedla na Pražském...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.