Dalibor Janda si postěžoval na svůj důchod: Zpěvák odhalil, proč všechno musí vracet

Dalibor Janda se ani v důchodovém věku nevzdává práce, přestože by si po letech na hudební scéně mohl užívat zaslouženého odpočinku. Sám přitom tvrdí, že ze své penze prakticky nic nemá, protože ji celou odvede zpátky státu na odvodech.
Zpěvák Dalibor Janda patří k umělcům, kteří ani po dosažení důchodového věku nezahálejí. Na nedostatek peněz mezi seniory má přitom poměrně jasný názor. Vadí mu, že lidé, kteří celý život pracovali, musí ve stáří počítat každou korunu a mnozí si kvůli nízkým příjmům hledají další zaměstnání. Sám přitom přiznává, že ze svého důchodu mnoho nemá. Celou částku totiž podle svých slov opět odvede státu na sociálním pojištění. Na jeho pohled na život seniorů se zaměřila také naše redakce In-Lifestyle.
Důchod dostává, ale podle svých slov z něj nic nemá
Janda se netají tím, že výše českých důchodů mu připadá nedostatečná. „Důchodci jsou lidé, kteří celý život pracovali a mají zásluhy na tom, že tu dnes něco máme, že tu dneska něco stojí,“ svěřil se zpěvák v rozhovoru pro CNN Prima News. Zvlášť těžko nese situace, kdy se starší lidé musejí rozmýšlet, zda si mohou dovolit i obyčejnou návštěvu cukrárny. „Dneska každý druhý nebo většina seniorů ještě pracuje. Místo toho, aby si šli stěžovat, tak si raději najdou druhé zaměstnání, aby vyžili a přežili,“ dodal s tím, že když vidí starší ženu, jak u pokladny přepočítává drobné za několik základních potravin, neváhá jí nákup zaplatit.
I sám zpěvák by jen z penze těžko vyžíval. „Já to mám tak, že co mám důchod, tak to zaplatím na sociálním pojištění. Takže já vlastně žádný důchod nemám, všechno odvedu zpátky,“ prozradil, jak to má s důchodem. Přesnou částku svého důchodu však sdělit nechtěl. Ačkoli průměrný důchod překročil hranici 21 tisíc korun, jde pořád o částku, na kterou řada seniorů nedosáhne. Pro člověka, který žije sám, navíc nemusí být ani taková částka žádnou výhrou. Z důchodu musí zaplatit bydlení, energie, potraviny, léky a další nezbytné výdaje. Pokud nemá další příjem nebo finanční rezervu, může být každý nečekaný výdaj velkým problémem.
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Jandův pohled na seniory tak není jen o jeho vlastní penzi. Sám si uvědomuje, že ne každý má možnost i ve vyšším věku dál pracovat a přivydělávat si. Jeho slova o důchodcích, kteří si musejí hledat druhé zaměstnání, aby vůbec vyžili, proto otevírají téma, které se dotýká velkého množství českých domácností. Zpěvák přitom rozhodně nepatří k těm, kteří by se chystali pověsit kariéru na hřebík. Nicméně i on musel v posledních letech výrazně zvolnit tempo ze zdravotních důvodů.
Zastavil ho až infarkt
V lednu 2021 Dalibor Janda prodělal těžký infarkt a sám přiznal, že tato zkušenost zásadně změnila jeho přístup k práci. Dříve zvládal i pětadvacet koncertů za měsíc, dnes už si po vystoupení dopřává delší odpočinek. Problém byl přitom v tom, že mu cholesterol ucpal tepnu. Jako důvod vidí stres, svůj nepravidelný a hodně kočovný život, protože jinak nekouří ani nepije, takže to s jeho životosprávou tak zlé není, vysvětloval loni serveru Prima Ženy Po každém koncertu teď chce mít pět dní volna a na preventivní prohlídky chodí každého půl roku.
Podle jeho oficiálního koncertního kalendáře pokračuje v programu Hurikán 365 dní, se kterým vystupuje společně s kapelou Prototyp. Na pódiích ho doprovází také dcera Jiřina Anna Jandová. V listopadu a prosinci 2026 má naplánovanou řadu dalších vystoupení, mimo jiné v Mělníku, Karviné nebo pražském Fóru Karlín. Zdá se tedy, že odpočinek si sice hlídá, ale fanoušky o své písně připravit rozhodně nehodlá.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Dalibor Janda si postěžoval na svůj důchod: Všechno prý musí vracet a stále pracuje byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.