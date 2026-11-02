Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zánět močových cest dokáže pořádně znepříjemnit život. Nejčastěji trápí ženy a u některých se opakovaně vrací. Přestože bývá dobře léčitelný, jeho podcenění může vést k vážnějším komplikacím. Riziko přitom ovlivňují i běžné každodenní návyky. Co pomáhá v prevenci, jak si ulevit při prvních potížích a kdy už vyhledat lékaře?
Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu

Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/Rowanberries-in-late-August-2004-in-Helsinki.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:05

Reklama
Další články z i60.cz
Záněty močových cest. Bylinkářka radí: Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu
Záněty močových cest. Bylinkářka radí: Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu
Dobrá práce
Dobrá práce

Celý profesní život jsem pracovala v televizi. V televizi československé jako malířka pozadí, v televizi...

Zvláštní vzpomínka
Zvláštní vzpomínka

Bydlím déle než 10 let v jedenáctipodlažním domě a musím se přiznat, že neznám všechny obyvatele domu. Jsou...

Jádro pudla
Jádro pudla

PUDL (der Pudel) je slovo původně německé a slovní spojení JÁDRO PUDLA ve významu: základ, podstata, smysl...

Naděje dožití se rok od roku zvyšuje
Naděje dožití se rok od roku zvyšuje

Naděje dožití při narození, též nazývaná střední délkou života, se v Česku stabilně zvyšuje. V roce 2025...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.