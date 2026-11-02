Bylinkářka radí: Zánět močových cest způsobují bakterie. Pro ženy po menopauze je vhodný výluh z ptačího jeřábu

Za zánětem močových cest stojí nejčastěji bakterie, které se dostanou do močové trubice a následně do močového měchýře. Ve většině případů jde o bakterie, které se běžně vyskytují v našich střevech, kde žádné problémy nezpůsobují. Jakmile se však dostanou do močových cest, mohou vyvolat infekci. Ženy se s tímto problémem potýkají častěji než muži, protože mají kratší močovou trubici a bakterie se tak snáze dostanou až do močového měchýře. Některé ženy prodělají zánět pouze jednou za život, jiné se s ním setkávají opakovaně.
První příznaky většinou není těžké zaznamenat. Typické je především pálení nebo řezání při močení a časté nutkání navštívit toaletu, přestože se člověku podaří vymočit jen malé množství moči. Objevit se může také nepříjemný tlak v podbřišku, zakalená moč nebo krev v moči. Potíže někdy nastupují velmi rychle. Pokud se přidá horečka, zimnice, nevolnost nebo bolest zad v oblasti beder, je potřeba neodkladně vyhledat lékaře. Infekce se totiž mohla rozšířit až do ledvin, což už představuje vážnější zdravotní problém.
Hormonální změny mohou zvyšovat riziko zánětu
Ke vzniku zánětu může přispět několik běžných situací. Riziko se zvyšuje například při nedostatečném pitném režimu, častém zadržování moči nebo po pohlavním styku, při kterém se bakterie mohou snáze dostat k močové trubici. U žen hrají roli také hormonální změny, zejména v období menopauzy. Mnoho lidí si zánět automaticky spojuje s prochladnutím, například po sezení na studené lavičce nebo nošení mokrých plavek. Samotný chlad však infekci nezpůsobuje.
Jednou z nejjednodušších cest, jak snížit riziko zánětu, je dostatečně pít během celého dne. Pravidelné močení totiž pomáhá odplavovat bakterie, které by se jinak mohly v močových cestách množit. Ideální volbou je obyčejná voda nebo neslazený čaj. Většině zdravých dospělých stačí jeden a půl až dva litry nápojů denně, v horku nebo při sportování může být potřeba vyšší. Záleží však na zdravotním stavu a individuálních potřebách. Dobrým ukazatelem bývá také barva moči, která by měla být většinou světle žlutá.
Správná hygiena na toaletě
Důležitou součástí prevence je také správná intimní hygiena. Ženy by se měly po použití toalety otírat směrem zepředu dozadu, aby se bakterie z oblasti konečníku zbytečně nepřenášely k močové trubici. Při mytí je vhodné používat vodu nebo jemné neparfémované přípravky. Příliš agresivní kosmetika či časté používání intimních výplachů mohou citlivou oblast podráždit a narušit její přirozené prostředí. Pomoci může rovněž pohodlné a prodyšné spodní prádlo. Vyplatí se také neodkládat močení, když se ozve potřeba, a dopřát si na toaletě dostatek času.
Co ale dělat, když se pálení a nepříjemné nutkání na močení přece jen objeví? V první řadě je vhodné poradit se s lékařem, který posoudí, zda jde skutečně o zánět močových cest a jakou léčbu zvolit. Do té doby může pomoci odpočinek, pravidelný příjem tekutin a omezení alkoholu nebo silné kávy, které mohou močový měchýř dráždit. Od nepříjemného tlaku v podbřišku někdy uleví nahřátý polštářek nebo termofor.
Brusinka a lichořeřišnice proti bakteriím
Příznivě mohou působit bylinky. „Při zánětu močových cest se musíme zaměřit na bylinky, které působí protizánětlivě a také antibakteriálně. Z protizánětlivých bylin můžeme použít třezalku, olši nebo vinnou révu. Proti bakteriím je vhodná lichořeřišnice, která likviduje streptokoky, stafylokoky v močových cestách i ve střevním traktu. Podobné dezinfekční působení má gemmoterapeutikum z brusinky,“ popisuje bylinkářka Jarmila Podhorná. Pravidelné užívání brusinkových přípravků může u části žen s opakovanými infekcemi snížit riziko návratu potíží.
Některé ženy se se záněty močových cest potýkají i několikrát do roka. Pokud se infekce objeví alespoň dvakrát během půl roku nebo třikrát za rok, je vhodné situaci důkladněji probrat s lékařem. Společně mohou hledat příčinu a zvolit vhodnou prevenci. Pomoci může například zapisování toho, kdy se potíže objevily a co jim předcházelo. Snáze se tak odhalí případná souvislost s pohlavním stykem nebo jinými okolnostmi.
Po menopauze je dobré podpořit gynekologické ústrojí
Infekce močových cest se objevují častěji v období menopauzy a v seniorském věku. „Starším ženám mohu doporučit také lokální estrogenové přípravky, které zlepšují stav sliznic. Jelikož období menopauzy přináší celkové oslabení organismu, je vhodné se při problémech s močovými cestami zaměřit na podporu celého gynekologického ústrojí,“ vysvětlila bylinkářka.
Pro podporu prokrvení, celkové činnosti ženského reprodukčního systému a regeneraci sliznic močového ústrojí doporučuje Jarmila Podhorná pupenový výluh z ptačího jeřábu, který je spojován také s podporou hormonální rovnováhy. Další možností je kombinace černého rybízu a maliníku, která se využívá k podpoře imunitního systému i hormonální rovnováhy. V rámci komplexní bylinné podpory lze zařadit také směs kontryhele, červeného jetele a maliníku nebo kombinaci maliníku s drmkem.