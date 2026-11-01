Sedm zarážejících faktů, které o něm málokdo ví! Prezident Pavel slaví 65. narozeniny

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Petr Pavel patří k nejvýraznějším českým prezidentům a jeho minulost skrývá řadu překvapivých historek. Víte, že se po Pražském hradě proháněl na koloběžce, jako kluk dostal dvojku z chování a jeho první moped potřeboval při jízdě do kopce trochu pomoci? Připomeňte si sedm zajímavostí, které možná neznají jeho fanoušci, ani odpůrci. Po Hradě jezdil na koloběžce
Rozlehlé chodby Pražského hradu se dají pěšky přecházet dlouho, a tak prezident sáhl po praktickém dopravním prostředku. Na koloběžce se proháněl přímo po hradních prostorách. Sám také žertoval, že by měl pořídit druhou pro ochranku, aby za ním nemusela běhat. Dvojka z chování
Prezident v rozhovoru pro Rádio Junior prozradil, že ve škole neměl vždycky jen ukázkové známky. Dostal dvojku z chování a s úsměvem vzpomínal, že byl pěkný rošťák. Dětem také řekl, že jeho tehdejší neposednost by se dnes možná označila jako ADHD. Sám se popsal jako „postrach pro své okolí“. Superschopnost
Kdyby si mohl vybrat superschopnost, zvolil by si možnost poznat na první pohled, že mu někdo lže. V politice by taková schopnost mohla být užitečná, ale prezident ji zatím musí nahrazovat obyčejnou intuicí. Přání prozradil při rozhovoru s dětmi. Odpovídal v něm na otázky o životě na Hradě, škole i věcech, které ho baví. Jeho první moped
Vášeň pro motorky se u Petra Pavla zrodila už v dětství. Strýc měl starý moped Stadion a dovolil mu s bratrancem, aby ho zkusili zprovoznit. Když se jim to podařilo, vyrazili na něm po vesnici, jak uvedl Pražský deník.
Moped prý jel z kopce asi třicítkou, ale do kopce mu museli pomáhat šlapáním. Právě na něm se Pavel poprvé svezl a motorky ho od té doby nepustily. Zarytý abstinent, který pracoval v pivovaru
Když mu bylo kolem osmnácti, šel si přivydělat do pivovaru. Sám vzpomínal, že byl tehdy zarytý abstinent, a proto působilo zvláštně, že si na svačinu nosil mléko. Kolegové se na něj prý dívali s opovržením.
Při rozvážení piva do hospod dostávali závozníci něco bokem. Pavel svůj deputát odevzdával ostatním, a stal se tak podle vlastních slov nejoblíbenějším závozníkem. Nejpodivnější brigáda
První peníze si vydělával různými brigádami. Jednu z nich si zapamatoval obzvlášť dobře: sbíral brambory v počasí, které popsal jako to nejhorší, jaké si lze představit.
Když se ho v rozhovoru pro CzechCrunch ptali na nejpodivnější práci, za kterou dostal zaplaceno, vytáhl právě tuhle zkušenost. Prezidentská kariéra tedy začala až dlouho po práci v poli. Robot na pivo
V jednom dotazníku dostal otázku, jakou technologickou novinku by chtěl mít doma. Odpověděl, že hlasově ovládaného robota, který by mu nosil pivo z ledničky.
Zároveň prozradil, že ho uklidňuje hudba Ennia Morriconeho, zatímco pořádně ho nakopne AC/DC. A film, který ho nikdy neomrzí? Pelíšky. Zdroj: Aplausin.cz, CzechCrunch, iRozhlas, Pražský deník