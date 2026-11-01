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Sedm zarážejících faktů, které o něm málokdo ví! Prezident Pavel slaví 65. narozeniny

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Petr Pavel patří k nejvýraznějším českým prezidentům a jeho minulost skrývá řadu překvapivých historek. Víte, že se po Pražském hradě proháněl na koloběžce, jako kluk dostal dvojku z chování a jeho první moped potřeboval při jízdě do kopce trochu pomoci? Připomeňte si sedm zajímavostí, které možná neznají jeho fanoušci, ani odpůrci.
Prezident České republiky Petr Pavel.

Prezident České republiky Petr Pavel.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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