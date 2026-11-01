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Bizarní jatka v G MMA: Mach Muradov plácal Kotláry jako mouchy, Ovčáček neustál prohru se Sládkem

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Nová bojová organizace G MMA uspořádala první galavečer v pražské Nové Spirále. Do klece proti sobě nastoupila poměrně kontroverzní a zvučná jména jako Miroslav Sládek (76), bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček (47), omilostněný vrah Jiří Kajínek (65) nebo právoplatný MMA zápasník Mach Muradov, který šel v kleci proti klanu Kotlárů.
Bizarní jatka v G MMA: Mach Muradov plácal Kotláry jako mouchy, Ovčáček neustál prohru se Sládkem

Bizarní jatka v G MMA: Mach Muradov plácal Kotláry jako mouchy, Ovčáček neustál prohru se Sládkem

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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