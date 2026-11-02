Týden v Ulici: Boj o Křečovice, strach o Naty, školník na koberečku a Matouš má pochybnosti

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Týden v Ulici nabídne divákům další silné momenty. Ústředními tématy se stanou snahy o záchranu vztahu po zničující nevěře i napjaté politické souboje o vliv v Křečovicích. Dojde také na palčivé starosti o osud dospívající dcery a velmi nepříjemné dopady školníkovy prořízlé pusy. Řešit se bude i věkový rozdíl nového páru. Dusno kvůli upovídanému školníkovi
Kaštan (Antonín Procházka) má od začátku pověst člověka s proříznutou pusou a tento rys mu opět přidělává nemalé starosti. Ve zcela nevinném rozhovoru s Michalem (Karel Klement) totiž pustil do světa citlivé tajemství týkající se Františky Orlové (Simona Jarolímová). Následky této chyby na sebe nenechají dlouho čekat. Magda (Veronika Macková) a Otík (Filip Rajmont) se snaží situaci uklidnit a nedorozumění co nejdříve vysvětlit. Uvidí se ovšem, jestli naštvaná Františka dokáže pochopit, že šlo jen o nešťastnou shodu okolností, a najde cestu k odpuštění.
Stíny rodinné minulosti
Naty (Josefína Krycnerová) prochází dospíváním a formuje si vlastní silné názory na svět. Její babička Jiřina (Eva Leinweberová) ovšem tuto proměnu nepozoruje s nadšením, ale spíše s velkými obavami. Myšlenky se jí neustále vracejí do doby, kdy stejný věk prožívala její jediná dcera Kamila (Natálie Řehořová). Ta si tenkrát prošla obrovskou životní zkouškou a zůstala na všechno sama s malým dítětem. Jiřinu tak logicky napadá, jestli se to celé nebude opakovat i v případě její šestnáctileté vnučky.
Konec vztahu nebo šance na usmíření
Patrik (Jiří Hána) se odmítá smířit se ztrátou Veroniky (Hana Holišová) a tajně doufá v její odpuštění. Věří, že jeho dřívější selhání s nevěrou nemusí znamenat definitivní konec jejich vztahu. Po další z mnoha ostrých hádek oběma dochází, že na vyřešení krize sami nestačí. Zničená Veronika tak zamíří pro radu k nejlepší kamarádce Blance (Linda Rybová), která si nevěrou před lety prošla. Patrik zase hledá potřebnou oporu v Luďkovi (Vasil Fridrich). Pomůže jim to najít společnou řeč?
Mocenské boje
Soňa Čechová (Lucie Vondráčková) dobře ví, s kým má tu čest. Radek Mastný (Pavel Novotný) je mimořádně tvrdý protivník v boji o politický vliv. Rozhodne se ho přechytračit a začne za jeho zády získávat členy hnutí Za lepší Křečovice na svou stranu. Jenže bystrému Mastnému tyto tajné kroky brzy dojdou. Soně pak nezbývá nic jiného, než znovu požádat o spolupráci Jirku (Ondřej Havel). Otázkou je, zda jí ještě někdy vůbec dokáže věřit.
Věkový rozdíl
Zdánlivě bezproblémový vztah prožívají Matouš (Radúz Mácha) a Žofka (Kateřina Ujfaluši). Matouše však uvnitř sžírají značné pochybnosti. Uvědomuje si větší věkový rozdíl a trápí ho, jaký vliv to bude mít na jejich budoucnost. Situaci komplikuje i skutečnost, že Žofka navíc nadále sdílí byt se svým bývalým partnerem Michalem. Matouš neustále řeší, jestli vůbec mohou budovat společný život, když každý z nich právě prožívá naprosto odlišnou životní etapu.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).