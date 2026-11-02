Řemeslníci si za zateplení řeknou i o 200 000 Kč. Tuhle fasádu přitom zvládne i kutil

Kdo si nechá od stavební firmy spočítat zateplení domu, často zjistí, že velký kus rozpočtu spolkne samotná montáž. Tuhle položku může ušetřit majitel, který vezme nářadí do vlastních rukou. Hodí se k tomu typ fasády, který se skládá nasucho a dá se stavět postupně o volných víkendech.
Dva lidé, křivá zeď a tři dny práce
Že nejde o teorii, ukazuje příběh, který v roce 2018 popsal server Estav.cz. Majitel více než stoletého domu se ho rozhodl zateplit sám s pomocí přátel. Potřeboval, aby vlhkost ze starých silných zdí mohla dál odcházet ven. Zdi navíc byly místy hodně zvlněné. Proto sáhl po provětrávané fasádě, v jeho případě s ocelovým nosným systémem.
Za tři dny práce ve dvojici měli zvlněnou stěnu o ploše 36 metrů čtverečních hotovou včetně desek vnějšího pláště. Majitel si práci rozvrhl do volných dnů, protože montáž konstrukce nevyžadovala pauzy na vysychání. Složitější místa, třeba okolí oken, si nechal ukázat technikem výrobce izolace.
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U běžného kontaktního zateplení s polystyrenem a omítkou si firmy jen za práci bez materiálu účtují obvykle 500 až 900 Kč za každý metr čtvereční fasády. Některé ceníky uvádějí za práci včetně lešení až 1 200 Kč. Pro představu: majitel domu s fasádou o ploše 200 metrů čtverečních tak jen za montáž zaplatí 100 000 až 180 000 Kč, u dražších nabídek i přes 200 000 Kč.
Provětrávaná fasáda s obkladem vychází při realizaci firmou obvykle dráž než kontaktní systém. Když ji postavíte vlastními silami, odpadá celá položka za montáž a platíte hlavně materiál.
Proč se hodí právě pro domácí stavitele
Kontaktní zateplení se lepí a omítá, takže potřebuje teploty nad pět stupňů a čas, aby lepidlo a omítka stihly zatvrdnout. Provětrávaná fasáda se montuje nasucho. Všechno se šroubuje a kotví, nic nevysychá a práce může pokračovat i v chladnějších měsících.
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Druhou výhodu ocení hlavně majitelé starších domů. Dřevěný rošt dokáže vyrovnat zvlněnou zeď, takže podklad často není nutné předem pracně srovnávat. Když se později některý kus obkladu poškodí, vymění se jen ten kus a zbytek fasády zůstane na svém místě.
Z čeho se skládá a kde se chybuje
Na stěnu se ukotví dřevěný rošt ze dvou vrstev hranolů, které vedou kolmo na sebe. Dřevo propouští teplo snáz než vata a díky křížení zůstane v izolaci méně souvislých dřevěných pruhů, kudy by mohlo unikat. Mezery mezi hranoly vyplní minerální vata. Vzorová skladba prodejce fasádních desek počítá se dvěma vrstvami o celkové tloušťce 160 mm, skutečná tloušťka se řídí tím, jaké tepelné vlastnosti má dům mít. Vata nehoří a navíc dobře tlumí hluk.
Vzduchová mezera mezi izolací a obkladem má mít u rodinného domu nejméně 4 cm, 6 cm funguje ještě lépe. Typickým přešlapem je rošt jen z latí položených naležato. Bez svislé vrstvy pod nimi vzduch za obkladem neproudí zdola nahoru a mezera ztrácí smysl. Na spoje patří nerezové vruty, po kterých na fasádě nezůstanou rezavé šmouhy.
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Venkovní plášť tvoří cementovláknité desky, které nehoří. Údržba je méně náročná než u dřevěných prken, která je potřeba v pravidelných intervalech přetírat, přesné nároky ale uvádí výrobce konkrétních desek. Vybírat se dá z řady barev a povrchů.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Část fasády Provedení Co je dobré vědět Rošt dřevěné hranoly ve dvou vrstvách vedených kolmo na sebe, ukotvené na stěnu křížení zmenšuje souvislé pruhy dřeva, kudy teplo uniká snáz než vatou; rošt vyrovná i zvlněnou zeď Izolace minerální vata mezi hranoly, ve vzorové skladbě 160 mm nehoří a dobře tlumí hluk Vzduchová mezera mezi izolací a obkladem nejméně 4 cm, lépe 6 cm latě položené jen naležato bez svislé vrstvy pod nimi zastaví proudění vzduchu Obklad cementovláknité desky v řadě barev a povrchů; spoje nerezovými vruty desky nehoří a údržba je méně náročná než u dřevěných prken; nerezové vruty nezanechají rezavé šmouhy Kde se vyplatí zavolat odborníka
Ani zručný kutil nemusí všechno dělat sám. Nejvíc zkušeností vyžaduje oplechování a místa, kde fasáda obchází okna, dveře nebo nároží domu. Tam se vyplatí přizvat řemeslníka, který podobné detaily dělá denně. Jestli kotvy roštu udrží váhu obkladu, posoudí u náročnější stavby statik.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu aku pilu za 1 200 Kč a to, co s ní zvládl za 1 víkend, nečekal ani on sám Oplechování a okolí oken patří k místům, kde se i zručnému kutilovi vyplatí přizvat řemeslníka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podle portálu Nejřemeslníci.cz může i drobná chyba v provedení zateplení jeho funkci zmařit. Rozumné je proto rozdělit si práci: rošt, izolaci a obklad na rovných plochách postavit vlastními silami a řemeslníka zavolat jen na detaily. Zaplatit odborníka za pár kritických míst vyjde podstatně levněji než montáž celé fasády.
Zdroje: https://www.stavbalevneji.cz/blog/fasada-cena-za-m2, https://www.koky-stavby.cz/rady/cena-zatepleni-a-fasady/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/provetravana-fasada-prehledne-a-srozumitelne-33684.html, https://www.estav.cz/cz/6228.starsi-dum-spolehlive-a-bezpecne-zateplite-pomoci-provetravane-fasady, https://www.nejremeslnici.cz/blog/obleknete-si-dum/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-pro-zatepleni-nejen-panelovych-domu-se-dobre-hodi-provetravana-fasada-40027309, https://kolikmaterialu.cz/cena-zatepleni-fasady/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/zateplete-si-dum-svepomoci-usetrite-statisice-moderni-fasadu-udelate-i-bez-drahe-realizacni-firmy-36679.html
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