Zákulisí StarDance: Co se dělo mimo kamery? Eben odhodil serióznost a Dyk podstoupil náročné úpravy

StarDance 2026 je v plném proudu. Jak to asi vypadá v zákulisí? Kam kamery nemohou... V zákulisí panuje dobrá nálada. Každá dáma musí být naprosto perfektní. Pánové musí být také jako ze žurnálu. Každou sobotu vypadne jeden pár. Diváte se na letošní StarDance? StarDance 2026. Tanečníci se vzájemně podporují. Občas se všichni objímají. Někdy je to ale pěkná dřina. Všichni musí být naprosto perfektní. Dámy jsou skvěle učesané. Každý doplněk musí mít své místo. Maká na tom spoustu lidí. Marek Eben také potřebuje občas přepudrovat. Marek Eben v dobré rozmaru. Richard Genzer je vždy dobře naladěn. Richard je tvrdí porotce. Richard je vtipálek. Ale občas umí být jízlivý. Jak se vám líbí letošní StarDance? Každý záhyb musí být v pořádku. Tereza Kostková při posledních úpravách. Vysmátý Zdeněk Chlopčík. StarDance 2026 jede. Dámy se musí ve StarDance 2026 zabavit. StarDance 2026, když hvězdy tančí. Nikde nesmí být chybička. StarDance 2026 - to je napětí. StarDance 2026 - to je spoustu make-upu StarDance 2026 - to jsou převleky. StarDance 2026 - to je přátelství. StarDance 2026 - to jsou divoké barvy. StarDance 2026 - je trénink. StarDance 2026 - to jsou nervy. StarDance 2026. StarDance 2026 a nádherná Sara. Kdopak bude další? Tomáš Matonoha umí být fešák. Tomáš Matonoha má spoustu vlasů. Tomáš Matonoha musí být také učesaný. Sara Sandeva v celé své kráse. Pěkně nalíčit. Dámy jsou princezny. Všechno musí sedět. Poslední malé úpravy. Selfie je nutnost. Na každém detailu záleží. A jdeme na to. Všechno je třeba nazkoušet. Dámy jsou překrásné. To je ale překvapení. Tak co s tím dnes provedeme? StarDance 2026 pod drobnohledem. Co na to říkáte? I muži potřebují maskérky. Každé kolo musí někdo ven. Všichni si to užili. Všude se zkouší. Účesy musí být na jedničku.
Příprava nablýskané taneční show StarDance samozřejmě nezačíná až ve chvíli, kdy se rozsvítí reflektory a promluví Marek Eben (68) s Terezou Kostkovou (50). To pravé kouzlo, nervozita i nefalšovaný smích se totiž odehrávají v zákulisí, kam kamery běžně nahlédnou jen na pár vteřin. Co se děje v zákulisí a jak se hvězdy chovají, když se kamery nedívají?
Zatímco vizážisté a stylisté mají v šatnách plné ruce práce, rozhodně to není jen o líčení přítomných dam. Své o tom ví i pánové. Než vtrhne na parket Vojtěch Dyk, který nakonec za svůj pohádkový waltz s Catharinou Málek urval skvělých 32 bodů, musel se i on odevzdat do rukou zkušených maskérek. Bez pudru a závěrečných úprav účesu by se do záře reflektorů nepustil ani ostřílený moderátor Marek Eben. A to je co říct.
Marek Eben odhodil vážnou tvář
A právě Eben v zákulisí všechny přítomné baví ze všeho nejvíce. Jakmile skončí přímý přenos a kamery zhasnou, shazuje svou vážnou a seriózní tvář, kterou si drží při moderování a odkrývání výsledků vyřazování. V zákulisí to byl právě on, kdo rozdával úsměvy od ucha k uchu a vtipy uvolňoval napjatou atmosféru.
Napětí by se během přímého přenosu dalo krájet. Pocity se po přenosu mísily neskutečným způsobem. Zpěvačka Marta Jandová bojovala s obrovským zklamáním. Po nekompromisní kritice od Zdeňka Chlopčíka neskrývala smutek. "
Mrzí nás to. Chyba padla na přímý přenos a to je nepříjemné. Vnitřně se mi chtělo plakat i kvůli Martinovi," svěřila se zničená Marta.
Nejsmutnější moment večera ale nastal ve chvíli, kdy padl konečný verdikt. Soutěž musel definitivně opustit pár Tomáš Polák a Adriana Mašková, kterým quickstep a pouhých 21 bodů od poroty. V zákulisí tak došlo na dojemné objímání, slzy loučení.
Zdroj: Aplausin.cz