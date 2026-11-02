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Josef Klíma po boji s rakovinou promluvil o svém zdraví. Jeho slova o budoucnosti vyvolávají obavy

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Známý investigativní novinář a spisovatel Josef Klíma (75) má za sebou náročné období, během kterého se musel vyrovnat s rakovinou kůže a několika lékařskými zákroky. Přestože se jeho zdravotní stav zlepšil a podle vlastních slov je nyní v remisi, definitivní jistotu nemá. Otevřeně přiznal, že kvůli nemoci změnil přístup k budoucnosti a svůj život už neplánuje na dlouhé roky dopředu.
Josef Klíma po boji s rakovinou promluvil o svém zdraví. Jeho slova o budoucnosti vyvolávají obavy

Josef Klíma po boji s rakovinou promluvil o svém zdraví. Jeho slova o budoucnosti vyvolávají obavy

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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