Josef Klíma po boji s rakovinou promluvil o svém zdraví. Jeho slova o budoucnosti vyvolávají obavy

Josef Klíma, kterého diváci znají především díky investigativním reportážím a odhalování závažných kriminálních případů, musel v posledních letech řešit také vlastní zdraví. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu kůže, konkrétně melanom, který patří mezi nebezpečné zhoubné nádory. Prvním varováním byl podezřelý kožní útvar na noze, kvůli kterému podstoupil operaci. Později se objevil další problém, tentokrát v oblasti nosu, kde lékaři odhalili bazaliom. Také tento nádor bylo nutné chirurgicky odstranit a zákrok si vyžádal plastickou operaci. Přestože léčba podle dosavadních informací dopadla příznivě, novinář musí nadále docházet na pravidelné kontroly.
O svém aktuálním zdravotním stavu promluvil také při příležitosti představení nové detektivní knihy Jako lovná zvěř. Přiznal, že se nachází v období, kdy lékaři sledují, zda se onemocnění znovu neobjeví. „Jsem takzvaně v podmínce,“ popsal svou situaci v rozhovoru pro eXtra.cz. Vysvětlil, že nádory byly odstraněny, ale nikdo mu nemůže s naprostou jistotou zaručit, že se nemoc nevrátí. Právě tato nejistota ovlivňuje jeho každodenní rozhodování i pracovní závazky. Přesto se nadále věnuje psaní a veřejným vystoupením.
Budoucnost plánuje maximálně na půl roku
Zkušenost s vážnou diagnózou změnila především způsob, jakým Klíma přemýšlí o následujících měsících. Zatímco dříve mohl přijímat pracovní nabídky s velkým předstihem, nyní se dlouhodobým závazkům raději vyhýbá. V rozhovoru pro Praha TV přiznal, že své plány omezuje přibližně na šest měsíců. Nechce totiž pořadatelům besed potvrzovat termíny, u nichž si není jistý, zda je ze zdravotních důvodů bude moci dodržet. Nejde přitom o oznámení zhoršení jeho stavu, ale o opatrnost vycházející z dosavadní zkušenosti s léčbou. Přestože se podle vlastních slov cítí lépe, pokračující lékařský dohled mu připomíná, že nemoc zatím nemůže považovat za definitivně uzavřenou kapitolu.
Klímův případ zároveň upozorňuje na důležitý rozdíl mezi dvěma typy kožních nádorů, které prodělal. Melanom je zhoubné onemocnění vycházející z pigmentových buněk a může se šířit do dalších částí těla. Naproti tomu bazaliom, který mu lékaři odstranili z nosu, obvykle roste pomaleji a vzdálené metastázy vytváří jen mimořádně vzácně. Ani bazaliom však nelze podceňovat, protože při zanedbání léčby může poškodit okolní tkáně. U pacientů po odstranění melanomu jsou následné kontroly důležité nejen kvůli možnému návratu původního onemocnění, ale také kvůli zvýšenému riziku vzniku dalšího melanomu. Rozsah a četnost vyšetření se přitom stanovují individuálně podle závažnosti původního nálezu.
Vážná nemoc ovlivnila i jeho knižní tvorbu
Rakovina zasáhla Klímu také v době, kdy se připravovala kniha věnovaná jeho životu a novinářské kariéře. Původně chtěl své vzpomínky sepsat sám, po oznámení diagnózy však začal pochybovat, zda bude mít na dokončení dostatek času a sil. Nakonec se na vzniku knihy Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu výrazně podílela novinářka Karolína Lišková, která zpracovala jeho vyprávění a archivní materiály. Své obavy z nemoci Klíma otevřeně popsal také v dubnovém vydání pořadu 13. komnata České televize. Připustil, že ho po oznámení diagnózy napadaly i myšlenky na smrt a dlouhou hospitalizaci. Profesní činnosti se však nevzdal a nadále se věnuje tématům kriminality, která ho provázejí většinu života.
Zdroje: extra.cz, blesk.cz, idnes.cz