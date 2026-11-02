Osm let hledali dům u moře, než ho našli. Tereza Kerndlová ukázala španělské bydlení za desítky milionů

Když Tereza Kerndlová v listopadu 2020 konečně vešla do padesát let starého domu v Esteponě, věděla během chvíle, že tohle je on. Rohový pozemek na svahu, jižní orientace, výhled na moře ze všech pokojů. VIPŽivot zaznamenal, že se pak vrhla do rekonstrukce.
Z původní stavby nakonec zůstala jen střecha a komín, zbytek prošel tak hlubokou rekonstrukcí, že dnes dům připomíná spíš moderní vilu než španělský „domeček“, kterým kdysi byl. V lednu 2021 se s manželem Reném Mayerem nastěhovali. Osm let hledání tím skončilo. Ale příběh toho, co hledali a proč to trvalo tak dlouho, teprve začíná dávat smysl. Proč právě osm let a proč právě Estepona
Zadání, které si pár dal, znělo jednoduše. V praxi bylo téměř nesplnitelné. Kerndlová chtěla Costa del Sol, konkrétně úsek mezi Marbellou a Esteponou, a hlavně první linii, tedy dům, ze kterého člověk vyjde přímo na pláž. V rozhovoru pro
Rellox vysvětlila proč: zkusili i pronájem „za silnicí“ a zjistili, že na pláž pak člověk nechodí denně. Stačí sto metrů navíc a rituál se rozpadne. Jenže první linie u pláže je na Costa del Sol nejužší a nejdražší segment trhu. Marbella byla příliš profláknutá, Estepona naopak nabízela dynamičtější atmosféru a přitom stejné pobřeží. K tomu přidejte jazykovou bariéru, neznalost španělského práva, převody energií a vody řešené na dálku a covid, který na konci roku 2020 zkomplikoval i samotné prohlídky. Koupě od objevení domu do podpisu trvala tři měsíce, ale předcházelo jí osm let odmítání kompromisů. Dům, ze kterého zbyla střecha a komín
Parametry domu, které Kerndlová postupně odhalila v médiích i na Instagramu, ukazují, proč si pár vybral právě tuhle nemovitost:
3 ložnice, 3 koupelny, trojpodlažní dispozice Rohový svažitý pozemek kolem 400-440 m² s privátním bazénem Jižní orientace a výhled na moře ze všech pokojů; Kerndlová ho přirovnala k pohledu z lodi Blízkost centra Estepony a zároveň první linie u pláže Venkovní kuchyň s grilem, chladnička na víno, prosklená koupelna
Původní stavba měla zhruba padesát let. Rekonstrukce ji proměnila do moderního stylu, ale okolní zástavba si zachovala španělský charakter. Právě ten kontrast, současný interiér zasazený do autentického pobřežního sousedství, dělá z domu něco jiného než developerský apartmán.
Přesnou kupní cenu pár nikdy nezveřejnil. Ale Kerndlová ale roce 2021 pro eXtra uvedla, že dvě stě metrů od nich se na stejné pláži prodávaly nové apartmány od 2,5 milionu eur, tedy přes 60 milionů korun. Natrvalo, nebo střídavě?
Příběh bydlení Kerndlové ve Španělsku prošel zajímavým vývojem. V roce 2021 média psala o přestěhování. V březnu 2024 zpěvačka mluvila o Španělsku jako o místě „natrvalo“. Ale v srpnu 2025 už pro iDNES říkala něco jiného:
nastálo ve Španělsku žít nechtějí. Realita se ustálila na režimu půl roku Estepona, půl roku Morava, s občasnými zastávkami v pražském bytě. Tři zázemí, španělský dům, pražský byt a statek u rodičů na Moravě, fungují jako systém. „Být za pět hodin doma není problém,“ popsala Kerndlová už v roce 2022. Zdroj fotografie: Nextfoto
Nejde o exil, ale o pendlování, které se nakonec propsalo i do její hudby. Po sedmi letech ticha vydala na jaře 2025 album Diamanty, jehož motivy nesou i španělskou stopu. V říjnu měla dosud největší koncert kariéry ve Foru Karlín.
Kerndlová v tom ostatně není sama. I další celebrity mají druhé domovy u moře. Simona Krainová popsala dům v Dominikánské republice jako „jistotu na stáří“, Jiří Macháček s rodinou tráví dva měsíce ročně v Thajsku na ostrově Ko Lanta. České celebrity kupují druhé domovy u moře čím dál častěji. Kerndlovou ale odlišuje intenzita hledání a nekompromisní důraz na jedinou věc, první linii. Co radí těm, kdo chtějí koupit ve Španělsku
Kerndlová opakovaně zmiňuje dvě pravidla: najmout si místního právníka a jít přes prověřeného makléře. Španělský systém koupě nemovitosti se od českého liší zásadně: kupující si musí vyžádat takzvanou „nota simple“ z registru nemovitostí, podpis probíhá u notáře formou veřejné listiny a
následně se platí daně podle typu nemovitosti. Podle oficiálního španělského portálu by cizinec měl vždy hledat nestranné právní poradenství. Jako největší překážky Kerndlová jmenuje jazykovou bariéru, nedůvěru k neznámému systému a zdánlivé maličkosti: převod elektřiny, vody, komunikaci s úřady. Věci, které v Česku vyřídíte za odpoledne, ve Španělsku zaberou týdny.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová