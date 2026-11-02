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Osm let hledali dům u moře, než ho našli. Tereza Kerndlová ukázala španělské bydlení za desítky milionů

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Zpěvačka s manželem pročesávali roky pobřeží Costa del Sol a hledali jedinou věc, první linii přímo na pláži, a odmítali cokoliv jiného.
Osm let hledali dům u moře, než ho našli. Tereza Kerndlová ukázala španělské bydlení za desítky milionů

Osm let hledali dům u moře, než ho našli. Tereza Kerndlová ukázala španělské bydlení za desítky milionů

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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