Rodiče věřili, že jejich děti dostávají ve školce pestré a lákavé svačiny. Zářivé barvy ale skrývaly tajemství, které vyšlo najevo až v nemocnici

Tchien-šuej (Tianshui) v provincii Kan-su je město, o kterém v Evropě slyšel málokdo. Soukromá školka Pchej-sin (Heshi Peixin) v okrese Maj-ťi se tu snažila zaujmout rodiče a jedním z lákadel měly být pestrobarevné svačiny: kukuřičné rolky s párkem, koláčky s datlemi a další jídlo z mouky, které hrálo všemi barvami.
Pečivo v barvách duhy, které mělo lákat nové rodiče
Barvu do něj ale nedodávala zelenina ani ovoce. Podle vyšetřovací zprávy, kterou v červenci 2025 zveřejnily úřady provincie a podrobně popsal šanghajský server Sixth Tone, nakoupila kuchyně školky ve dvou várkách v roce 2024 a na začátku roku 2025 žlutý, červený a zelený průmyslový pigment. Sto gramů stálo zhruba šest jüanů, tedy asi 20 korun. Na obalu přitom stálo, že pigment není určený k jídlu.
Školka předtím kupovala jedlá barviva z ovoce a zeleniny, která byla dokonce o něco levnější, zhruba za pět jüanů. Kuchyně podle vyšetřovatelů sáhla po průmyslové barvě proto, že dávala sytější odstín. Pečivo s ní dostávaly malé děti i zaměstnanci od května 2024 a podle zprávy až šestkrát do měsíce.
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Laboratoř později v jednom z pigmentů naměřila 209 890 miligramů olova na kilogram. Je to víc než čtyřistatisíckrát nad limitem, který čínské předpisy pro potraviny povolují.
Krevní testy, jejichž výsledky v nemocnici přepisovali
Na začátku července 2025 se ukázalo, že děti ze školky mají v krvi neobvykle vysoké hodnoty olova. Některé rodiny s nimi jely na vyšetření a léčbu až do nemocnic ve městě Si-an v sousední provincii. Ze 251 testovaných dětí jich nakonec mělo zvýšenou hladinu olova 247, uvádí čínská tisková agentura Xinhua. Zvýšenou hladinu olova ukázaly testy i u 28 zaměstnanců včetně vedení školky, které pečivo také jedlo.
Vyšetřování pak odhalilo, proč na problém nikdo neupozornil dřív. V tamní Druhé lidové nemocnici v Tchien-šuej zdravotníci přepisovali výsledky. U dvou nejvážněji zasažených dětí snížili naměřené hodnoty z 440 na 103 a z 292 na 42 mikrogramů na litr, píše Sixth Tone. Přestože některé děti měly špatné výsledky opakovaně, nemocnice školku ani úřady neupozornila. Selhalo i provinční středisko pro kontrolu nemocí, které vzorky krve před testem nechalo přes dvě hodiny stát a výsledky tím zkreslilo.
Úplatky, chybějící licence a deset vysokých úředníků pod drobnohledem
Zpráva popsala i to, jak mohla školka vůbec fungovat. Provozovala se ještě dřív, než získala potřebnou licenci, a kontroly jídla byly jen povrchní. Vedoucí místního odboru školství a úřadu pro dohled nad trhem jsou podezřelí, že brali úplatky od investorky školky. Kvůli kauze bylo zatčeno šest lidí ze školky a disciplinárně se začalo vyšetřovat deset vysokých úředníků, mezi nimi šéf provinční zdravotní komise a představitelé města.
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Případ, který Sixth Tone označil za nejhorší skandál s jídlem ve školách v Číně za poslední roky, vyvolal v zemi velké pobouření. Úřady slíbily dětem bezplatnou léčbu, proplacení cest k lékařům i psychologickou podporu pro celé rodiny.
Doživotí pro majitelku a otázka, co olovo v dětech zanechá
V pátek 16. října 2026 vynesl Střední lidový soud v Lan-čou rozsudek. Osobu odpovědnou za školku Li Chuej-fang (Li Huifang) poslal za výrobu a prodej jedovatých a škodlivých potravin na doživotí a zabavil jí majetek za 500 tisíc jüanů, tedy zhruba 1,6 milionu korun. Ču Ťing-lin (Zhu Jinglin), který byl ve školce výkonným ředitelem, čeká 15 let vězení a pokuta 300 tisíc jüanů, necelý milion korun. Čtyři pracovníci kuchyně, kteří barvu do jídla přidávali na pokyn vedení, si odsedí šest až osm let.
Podle soudu vedení školky přidávání barviva nařídilo a zorganizovalo proto, aby jídlo vypadalo pestřeji a lákavěji a školka se lépe prodávala. Olovo přitom může podle australské veřejnoprávní stanice ABC poškodit dětský mozek a nervovou soustavu. Den před rozsudkem vyzvala Světová zdravotnická organizace státy, aby proti otravám olovem dělaly víc. „Otrava olovem je jednou z nejvážnějších, a přitom nejvíce přehlížených hrozeb pro zdraví z životního prostředí,“ řekl podle ABC šéf jejího odboru pro životní prostředí Bruce Gordon.
Většina dětí už první kolo léčby absolvovala a hladina olova v krvi jim podle Xinhua klesla v průměru zhruba o 40 procent. Úřady slíbily, že je lékaři budou dál sledovat. Pestré svačiny, které měly školce přivést nové zájemce, se tak staly připomínkou toho, jak drahá může být snaha zaujmout za každou cenu.
Zdroje: Xinhua, Sixth Tone, ABC News, VnExpress International