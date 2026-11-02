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Rodiče věřili, že jejich děti dostávají ve školce pestré a lákavé svačiny. Zářivé barvy ale skrývaly tajemství, které vyšlo najevo až v nemocnici

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V malé soukromé školce dostávaly děti ke svačině pečivo v zářivě žluté, červené a zelené barvě. Vypadalo jako z obrázkové knížky a mělo přilákat další rodiče, kteří pro své děti hledali tu nejlepší školku. Na obalu barviva, které se v kuchyni přidávalo do těsta, přitom stálo jasné varování. Když krevní testy začaly ukazovat, že s dětmi není něco v pořádku, pravda se ještě nějakou dobu schovávala za čísly v lékařských zprávách. Teď o případu rozhodl soud.
Rodiče věřili, že jejich děti dostávají ve školce pestré a lákavé svačiny. Zářivé barvy ale skrývaly tajemství, které vyšlo najevo až v nemocnici

Rodiče věřili, že jejich děti dostávají ve školce pestré a lákavé svačiny. Zářivé barvy ale skrývaly tajemství, které vyšlo najevo až v nemocnici

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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