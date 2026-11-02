Štítná žláza může pracovat příliš pomalu, nebo naopak rychle. Oba extrémy prozradí charakteristické signály

Štítná žláza může pracovat příliš pomalu, nebo naopak rychle. Oba extrémy prozradí charakteristické signályPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 02.11.2026 07:02
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